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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770014402.html
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 28.01.2022
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:09
2022-01-28T16:09
распространение коронавируса
общество
мурманская область
татьяна голикова
здоровье - общество
чукотка
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета - ред.) превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.Голикова также добавила, что именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".
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общество, мурманская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотка, россия, коронавирус в россии
16:09 28.01.2022
 
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет в Севастополе, Санкт-Петербурге и Карелии составил более 80%

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске проходит через турникет на станции "Цветной бульвар" Московского метрополитена
Молодой человек в защитной маске проходит через турникет на станции Цветной бульвар Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета - ред.) превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.
Голикова также добавила, что именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".
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Распространение коронавирусаОбществоМурманская областьТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоЧукоткаРоссияКоронавирус в России
 
 
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