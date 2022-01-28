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Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 28.01.2022
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:09
2022-01-28T16:09
2022-01-28T16:09
распространение коронавируса
общество
мурманская область
татьяна голикова
здоровье - общество
чукотка
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета - ред.) превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.Голикова также добавила, что именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html
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общество, мурманская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотка, россия, коронавирус в россии
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Коллективный иммунитет в Севастополе, Санкт-Петербурге и Карелии составил более 80%
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила
вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета - ред.) превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.
Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.
Голикова также добавила, что именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".