https://ria.ru/20220128/koronavirus-1770014402.html

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 28.01.2022

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:09

2022-01-28T16:09

2022-01-28T16:09

распространение коронавируса

общество

мурманская область

татьяна голикова

здоровье - общество

чукотка

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 выше 80% в пяти регионах страны: в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской области, на Чукотке, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В пяти регионах он (уровень коллективного иммунитета - ред.) превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7 п.п.), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3 п.п.)", - приводит слова Голиковой оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян.Голикова также добавила, что именно прививка защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного штаммом "омикрон".

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html

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общество, мурманская область, татьяна голикова, здоровье - общество, чукотка, россия, коронавирус в россии