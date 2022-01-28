https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769968767.html

Центру Гамалеи выделили средства на исследования вакцины для детей

Центру Гамалеи выделили средства на исследования вакцины для детей - РИА Новости, 28.01.2022

Центру Гамалеи выделили средства на исследования вакцины для детей

Правительство РФ выделило НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи около 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:16

2022-01-28T13:16

2022-01-28T13:40

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделило НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи около 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации."Выделить в 2022 году Минздраву России на предоставлении субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования... по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак-М комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет... бюджетные ассигнования в размере 305553,8 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ",- говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220128/omikron-1769971336.html

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