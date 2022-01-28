13:16 28.01.2022 (обновлено: 13:40 28.01.2022)
Центру Гамалеи выделили средства на исследования вакцины для детей
Центру Гамалеи выделили 305 миллионов рублей на исследования вакцины для детей 6-11 лет
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделило НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи около 305,5 миллиона рублей на клинические исследования вакцины против коронавируса для детей 6-11 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2022 году Минздраву России на предоставлении субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения РФ на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), имея в виду проведение двойного слепого плацебо-контролируемого исследования... по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак-М комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", при участии 1100 добровольцев возрастной группы 6-11 лет... бюджетные ассигнования в размере 305553,8 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ",- говорится в документе.