https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769967793.html

В Госдуме из-за ухудшения ситуации с COVID-19 временно закроют общепит

В Госдуме из-за ухудшения ситуации с COVID-19 временно закроют общепит - РИА Новости, 28.01.2022

В Госдуме из-за ухудшения ситуации с COVID-19 временно закроют общепит

В Государственной Думе с понедельника на две недели закроют столовые и буфеты из-за ухудшения ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости источник в парламенте. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:11

2022-01-28T13:11

2022-01-28T13:11

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. В Государственной Думе с понедельника на две недели закроют столовые и буфеты из-за ухудшения ситуации с COVID-19, заявил РИА Новости источник в парламенте.Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил РИА Новости, что в Государственной думе пока не планируют вводить дополнительных ограничений для посетителей на вход в здание, дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития эпидемиологической ситуации."С понедельника в Государственной Думе закроют столовые и буфеты на две недели. Число заболевших увеличивается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220127/omikron-1769753072.html

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