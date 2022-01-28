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В Подмосковье умерли 38 пациентов с коронавирусом за сутки
В Подмосковье умерли 38 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 28.01.2022
В Подмосковье умерли 38 пациентов с коронавирусом за сутки
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8611 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:46
2022-01-28T11:46
2022-01-28T11:48
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 8611 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 8611 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, ещё 38 человек умерли.Днём ранее количество новых заражённых составляло 7182 человека.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:46 28.01.2022 (обновлено: 11:48 28.01.2022)
В Подмосковье умерли 38 пациентов с коронавирусом за сутки
В Подмосковье выявили 8611 новых случаев заражения коронавирусом за сутки