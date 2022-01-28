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В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с COVID-19 - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 23 994 случая COVID-19, умерли 74 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:44
2022-01-28T11:44
2022-01-28T12:01
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 23 994 случая COVID-19, умерли 74 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 23 994, госпитализировано 1 383 человека, выздоровело 5 323 человека, 74 человека умерло за сутки. Доля госпитализаций составляет 5,8%", - сообщается в сводке по столице.Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.Также уточняется, что в городе выздоровели еще 5323 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 946 142.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 283 416 случаев коронавируса, выздоровели 1 946 142 человека, умерли 38 734 человека.
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москва, россия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии
11:44 28.01.2022 (обновлено: 12:01 28.01.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 1383 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 23 994 новых случая COVID-19, госпитализировали 1383 человека
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлены 23 994 случая COVID-19, умерли 74 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки 23 994, госпитализировано 1 383 человека, выздоровело 5 323 человека, 74 человека умерло за сутки. Доля госпитализаций составляет 5,8%", - сообщается в сводке по столице.
Отмечается, что с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.
Также уточняется, что в городе выздоровели еще 5323 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 946 142.
Всего с начала пандемии в Москве
было выявлено 2 283 416 случаев коронавируса, выздоровели 1 946 142 человека, умерли 38 734 человека.