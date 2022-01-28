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В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек - РИА Новости, 28.01.2022
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек
Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:42
2022-01-28T11:42
2022-01-28T11:42
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 29 506 человек, или на 0,8% меньше по сравнению с 27 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек, на 0,8% меньше, чем накануне