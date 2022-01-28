https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769941149.html

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек - РИА Новости, 28.01.2022

В России за сутки от COVID-19 выздоровели 29 506 человек

Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:42

2022-01-28T11:42

2022-01-28T11:42

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Более 29,5 тысячи человек в России за сутки выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 0,8% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 29 506 человек, или на 0,8% меньше по сравнению с 27 января 2022 года", - говорится в сообщении.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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