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В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси

В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси - РИА Новости, 28.01.2022

В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси

Разрешение на осуществление прямого чартерного полета из Тбилиси в Москву было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:22

2022-01-28T11:22

2022-01-28T13:03

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ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Разрешение на осуществление прямого чартерного полета из Тбилиси в Москву было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом, заявил председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили."Миллион рейсов планируются чартерных и такого ажиотажа они не вызывают. Лишняя активность и ажиотаж выполнили свою роль. Было отменено разрешение на выполнение рейса из-за тяжелого эпидемиологического положения. Разрешение аннулировала российская сторона. Возникший ажиотаж, думаю, также был учтен", - сказал Гаиашвили журналистам.Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван.Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.

https://ria.ru/20220128/gruziya-1769933663.html

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