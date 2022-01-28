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Туризм
https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769935167.html
В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси
В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси - РИА Новости, 28.01.2022
В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси
Разрешение на осуществление прямого чартерного полета из Тбилиси в Москву было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:22
2022-01-28T13:03
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ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Разрешение на осуществление прямого чартерного полета из Тбилиси в Москву было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом, заявил председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили."Миллион рейсов планируются чартерных и такого ажиотажа они не вызывают. Лишняя активность и ажиотаж выполнили свою роль. Было отменено разрешение на выполнение рейса из-за тяжелого эпидемиологического положения. Разрешение аннулировала российская сторона. Возникший ажиотаж, думаю, также был учтен", - сказал Гаиашвили журналистам.Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван.Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии, грузия, новости - туризм, georgian airways, россия
11:22 28.01.2022 (обновлено: 13:03 28.01.2022)
 
В Грузии заявили об аннулировании Москвой разрешения на рейс из Тбилиси

Georgian Airways: Москва аннулировала разрешение на рейc из Тбилиси из-за эпидситуации

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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ТБИЛИСИ, 28 янв - РИА Новости. Разрешение на осуществление прямого чартерного полета из Тбилиси в Москву было аннулировано российской стороной из-за эпидемической ситуации в обеих странах и ажиотажа, вызванного этим запланированным рейсом, заявил председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
"Миллион рейсов планируются чартерных и такого ажиотажа они не вызывают. Лишняя активность и ажиотаж выполнили свою роль. Было отменено разрешение на выполнение рейса из-за тяжелого эпидемиологического положения. Разрешение аннулировала российская сторона. Возникший ажиотаж, думаю, также был учтен", - сказал Гаиашвили журналистам.
Ранее в авиакомпании РИА Новости сообщили, что запланированный на пятницу чартерный прямой рейс из Тбилиси в Москву авиакомпанией Georgian airways был отменен, самолет полетел традиционно через Ереван.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне, по указу президента РФ, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
10:51Туризм
Прямой рейс из Тбилиси в Москву отменен
 
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