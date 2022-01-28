https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769905017.html

В Тюменской области школы и колледжи перевели на дистанционное обучение

В Тюменской области школы и колледжи перевели на дистанционное обучение - РИА Новости, 28.01.2022

В Тюменской области школы и колледжи перевели на дистанционное обучение

Все школы и колледжи Тюменской области переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, сообщает Информационный центр регионального... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T08:26

2022-01-28T08:26

2022-01-28T09:11

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ТЮМЕНЬ, 28 янв - РИА Новости. Все школы и колледжи Тюменской области переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля, сообщает Информационный центр регионального правительства.В регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом среди детей."Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Такое решение принял Оперативный штаб Тюменской области", - говорится в сообщении.Рекомендация касается всех учебных заведений. Очные занятия в секциях и кружках приостановлены. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд региона.Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детсады продолжают работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20220127/obrazovanie-1769795991.html

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общество, тюменская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии