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Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса
Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса - РИА Новости, 28.01.2022
Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что сейчас не нужно выяснять причины того, откуда пришел коронавирус - надо сконцентрироваться на создании новых... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T07:07
2022-01-28T07:07
2022-01-28T13:07
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что сейчас не нужно выяснять причины того, откуда пришел коронавирус - надо сконцентрироваться на создании новых лекарств и предотвращении появления более тяжелых видов заболевания.Он выразил надежду на то, чтобы "оправдались прогнозы тех, кто считает, что вирус по известным законам развивается и ослабляется", как это происходило, например, с "испанкой" в 1920-е годы, и, в конечном счете, коронавирус превратился в обычное сезонное заболевание, к которому все привыкли и которое протекает в относительно мягкой форме."Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Вот вы спрашиваете о том, появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен. Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства, потому что это, может быть, еще более сложная штука", - сказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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Дмитрий Медведев призвал не выяснять причины возникновения коронавируса
Хотя дискуссии по поводу происхождения вируса все равно будут продолжаться, Медведев отметил, что по его мнению, людям «просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом», разрабатывая не только вакцины, но и лекарства.
2022-01-28T07:07
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общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:07 28.01.2022 (обновлено: 13:07 28.01.2022)
Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса
Замглавы СБ Медведев: сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса