https://ria.ru/20220128/koronavirus-1769900104.html

Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса

Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса - РИА Новости, 28.01.2022

Медведев заявил, что сейчас не нужно выяснять происхождение коронавируса

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что сейчас не нужно выяснять причины того, откуда пришел коронавирус - надо сконцентрироваться на создании новых... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T07:07

2022-01-28T07:07

2022-01-28T13:07

распространение коронавируса

общество

дмитрий медведев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что сейчас не нужно выяснять причины того, откуда пришел коронавирус - надо сконцентрироваться на создании новых лекарств и предотвращении появления более тяжелых видов заболевания.Он выразил надежду на то, чтобы "оправдались прогнозы тех, кто считает, что вирус по известным законам развивается и ослабляется", как это происходило, например, с "испанкой" в 1920-е годы, и, в конечном счете, коронавирус превратился в обычное сезонное заболевание, к которому все привыкли и которое протекает в относительно мягкой форме."Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Вот вы спрашиваете о том, появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен. Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства, потому что это, может быть, еще более сложная штука", - сказал Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220128/obschenie-1769898654.html

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Дмитрий Медведев призвал не выяснять причины возникновения коронавируса Хотя дискуссии по поводу происхождения вируса все равно будут продолжаться, Медведев отметил, что по его мнению, людям «просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом», разрабатывая не только вакцины, но и лекарства. 2022-01-28T07:07 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий медведев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии