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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220128/konkurs-1769976601.html
Участие в конкурсе уличного искусства добавит баллы абитуриентам ГИТИСа
Участие в конкурсе уличного искусства добавит баллы абитуриентам ГИТИСа - РИА Новости, 28.01.2022
Участие в конкурсе уличного искусства добавит баллы абитуриентам ГИТИСа
Проступающие на факультет сценографии в ГИТИС смогут получить дополнительные баллы за участие в Открытом общероссийском конкурсе современного уличного... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:37
2022-01-28T14:37
культура
гитис
григорий заславский
новости культуры
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проступающие на факультет сценографии в ГИТИС смогут получить дополнительные баллы за участие в Открытом общероссийском конкурсе современного уличного искусства, заявил на конференции, посвященной конкурсу, ректор вуза Григорий Заславский."Главный критерий для тех, кто поступает в ГИТИС, — творческий конкурс. И для нас всегда проблематично выбирать, какие олимпиады могут давать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении. В прошлом году мы пошли на эксперимент — стали добавлять 1-2 балла для поступающих на актерский и балетмейстерский факультеты тем, у кого есть золотой значок ГТО, ведь студенты этих направлений должны внимательно относиться к своему здоровью и своей форме, для нас это важно. Узнав о конкурсе, мы подумали, что для тех, кто поступает к нам на факультет сценографии, мы будем обращать внимание на участие в конкурсе и давать им дополнительные баллы", — сказал Заславский.Как уточнил ректор, ГИТИС объявит об этом подробнее в преддверии вступительных экзаменов. По мнению Заславского, этот конкурс будет способствовать появлению наиболее талантливых абитуриентов в стенах вуза. "Для того чтобы поступить на сценографический факультет, нужно уметь рисовать, и традиционно здесь всего 5-10 человек на место. Наше соучастие в этом конкурсе для нас осмысленно, и мы хотим найти и будем находить тех, кто нам нужен", — подчеркнул Заславский.Открытый общероссийский конкурс современного уличного искусства стартует 1 июня 2022 года в День защиты детей — муралы расположатся на территории Новой Третьяковки, а победитель конкурса получит денежный приз. Организаторами конкурса являются Российское движение школьников, Московская международная биеннале современного искусства, Государственная Третьяковская галерея и Парк Горького.
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гитис, григорий заславский, новости культуры
14:37 28.01.2022
 
Участие в конкурсе уличного искусства добавит баллы абитуриентам ГИТИСа

Абитуриенты-сценографы ГИТИСа смогут заработать баллы на конкурсе уличного искусства

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкХудожники, участвующие в конкурсе граффити во время XI фестиваля "Разноцветная Москва", посвященного 220-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина, в парке культуры и отдыха "Сокольники".
Художники, участвующие в конкурсе граффити во время XI фестиваля Разноцветная Москва, посвященного 220-летию со дня рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина, в парке культуры и отдыха Сокольники. - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Проступающие на факультет сценографии в ГИТИС смогут получить дополнительные баллы за участие в Открытом общероссийском конкурсе современного уличного искусства, заявил на конференции, посвященной конкурсу, ректор вуза Григорий Заславский.
"Главный критерий для тех, кто поступает в ГИТИС, — творческий конкурс. И для нас всегда проблематично выбирать, какие олимпиады могут давать дополнительные баллы абитуриентам при поступлении. В прошлом году мы пошли на эксперимент — стали добавлять 1-2 балла для поступающих на актерский и балетмейстерский факультеты тем, у кого есть золотой значок ГТО, ведь студенты этих направлений должны внимательно относиться к своему здоровью и своей форме, для нас это важно. Узнав о конкурсе, мы подумали, что для тех, кто поступает к нам на факультет сценографии, мы будем обращать внимание на участие в конкурсе и давать им дополнительные баллы", — сказал Заславский.
Как уточнил ректор, ГИТИС объявит об этом подробнее в преддверии вступительных экзаменов. По мнению Заславского, этот конкурс будет способствовать появлению наиболее талантливых абитуриентов в стенах вуза. "Для того чтобы поступить на сценографический факультет, нужно уметь рисовать, и традиционно здесь всего 5-10 человек на место. Наше соучастие в этом конкурсе для нас осмысленно, и мы хотим найти и будем находить тех, кто нам нужен", — подчеркнул Заславский.
Открытый общероссийский конкурс современного уличного искусства стартует 1 июня 2022 года в День защиты детей — муралы расположатся на территории Новой Третьяковки, а победитель конкурса получит денежный приз. Организаторами конкурса являются Российское движение школьников, Московская международная биеннале современного искусства, Государственная Третьяковская галерея и Парк Горького.
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