https://ria.ru/20220128/kndr-1769887731.html

КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний - РИА Новости, 28.01.2022

КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T00:16

2022-01-28T00:16

2022-01-28T00:39

в мире

кндр (северная корея)

японское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767276811_110:276:3146:1984_1920x0_80_0_0_a175839d9f6c1ab8f5e7b5b1a230ad2b.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство Ренхап.Как уточняется, запущенные на этой неделе крылатые ракеты летели на протяжении 9,1 секунды и поразили цель на острове примерно в 1,8 тысячи километровОтмечается, что КНДР в четверг около 8.00 и 8.05 (2.00 и 2.05 мск) произвела пуск из района города Хамхын в сторону Японского моря двух снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Они пролетели примерно 190 километров с максимальной высотой полета примерно 20 километров.До этого КНДР 5 и 11 января испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство Ренхап сообщило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html

кндр (северная корея)

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кндр (северная корея), японское море