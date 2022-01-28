00:16 28.01.2022 (обновлено: 00:39 28.01.2022)
КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
КНДР заявила о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты
© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство Ренхап.
Как уточняется, запущенные на этой неделе крылатые ракеты летели на протяжении 9,1 секунды и поразили цель на острове примерно в 1,8 тысячи километров
Отмечается, что КНДР в четверг около 8.00 и 8.05 (2.00 и 2.05 мск) произвела пуск из района города Хамхын в сторону Японского моря двух снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Они пролетели примерно 190 километров с максимальной высотой полета примерно 20 километров.
До этого КНДР 5 и 11 января испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство Ренхап сообщило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.