Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/kndr-1769887731.html
КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний - РИА Новости, 28.01.2022
КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T00:16
2022-01-28T00:39
в мире
кндр (северная корея)
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767276811_110:276:3146:1984_1920x0_80_0_0_a175839d9f6c1ab8f5e7b5b1a230ad2b.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство Ренхап.Как уточняется, запущенные на этой неделе крылатые ракеты летели на протяжении 9,1 секунды и поразили цель на острове примерно в 1,8 тысячи километровОтмечается, что КНДР в четверг около 8.00 и 8.05 (2.00 и 2.05 мск) произвела пуск из района города Хамхын в сторону Японского моря двух снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Они пролетели примерно 190 километров с максимальной высотой полета примерно 20 километров.До этого КНДР 5 и 11 января испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство Ренхап сообщило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20220117/shtab-1768140596.html
кндр (северная корея)
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767276811_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_b65424af3ea44a0368e220a88a9cb2a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), японское море
00:16 28.01.2022 (обновлено: 00:39 28.01.2022)
 
КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний

КНДР заявила о проведении испытания крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты

© REUTERS / Kim Hong-JiМужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Мужчина проходит мимо экрана в Сеуле, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. КНДР на этой неделе провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля", передает южнокорейское агентство Ренхап.
Как уточняется, запущенные на этой неделе крылатые ракеты летели на протяжении 9,1 секунды и поразили цель на острове примерно в 1,8 тысячи километров
Отмечается, что КНДР в четверг около 8.00 и 8.05 (2.00 и 2.05 мск) произвела пуск из района города Хамхын в сторону Японского моря двух снарядов, предположительно, баллистических ракет малой дальности. Они пролетели примерно 190 километров с максимальной высотой полета примерно 20 километров.
До этого КНДР 5 и 11 января испытала якобы гиперзвуковые ракеты, 14 января были пущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса, 17 января КНДР провела испытание двух тактических управляемых ракет также малой дальности, а 25 января агентство Ренхап сообщило о пуске КНДР двух крылатых ракет неизвестной модели в сторону Японского моря.
Выпуск новостей про испытания ракеты со стороны КНДР - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 04:21
В Японии создали кризисный штаб после запуска неизвестного снаряда КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и Зеленского
01:17В США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по Украине
01:15Аналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валюты
01:05СМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против России
01:05Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
01:05Источник: США запросили заседание СБ ООН из-за Украины
00:53В США трое полицейских пострадали при стрельбе
00:50Зеленский рассказал о переговорах с Байденом
00:48Нуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на Украине
00:42В Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и кино
00:38Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
00:27Президент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границе
00:20Антонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировой
00:16КНДР сообщила о проведении ракетных испытаний
23:57Киргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человек
23:53Пентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частей
23:47Киргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человек
23:47Львова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опеки
23:29Нуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газ
23:22Киргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана
Лента новостейМолния
В Белом доме рассказали о разговоре Байдена и ЗеленскогоВ США раскрыли цель созыва заседания Совбеза ООН по УкраинеАналитик предупредил, когда лучше воздержаться от покупки валютыСМИ: конгрессмены США близки к компромиссу по санкциям против РоссииКиргизия и Таджикистан договорились о прекращении огняИсточник: США запросили заседание СБ ООН из-за УкраиныВ США трое полицейских пострадали при стрельбеЗеленский рассказал о переговорах с БайденомНуланд пригрозила остановить "Северный поток — 2" при эскалации на УкраинеВ Петербурге несовершеннолетним запретили посещать музеи, театры и киноЗеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в ДнепреПрезидент Киргизии заявил, что контролирует ситуацию на границеАнтонов назвал страны, в которых пытаются исказить правду о Второй мировойКНДР сообщила о проведении ракетных испытанийКиргизия сообщила об эвакуации из зоны конфликта почти 1,5 тысячи человекПентагон сообщил о переброске в Европу элитных воздушно-десантных частейКиргизия заявила об увеличении числа пострадавших до семи человекЛьвова-Белова пообещала упростить механизмы оформления опекиНуланд: хорошо бы "Северный поток — 2" прокачивал водку, а не газКиргизия сообщила о начале переговоров с представителями Таджикистана