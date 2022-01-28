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В Челябинской области завели второе дело после гибели ребенка при пожаре
В Челябинской области завели второе дело после гибели ребенка при пожаре - РИА Новости, 28.01.2022
В Челябинской области завели второе дело после гибели ребенка при пожаре
Следственные органы возбудили второе уголовное дело, теперь по статье о халатности, после гибели ребенка при пожаре в квартире в городе Южноуральск Челябинской... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:23
2022-01-28T17:23
происшествия
челябинская область
южноуральск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили второе уголовное дело, теперь по статье о халатности, после гибели ребенка при пожаре в квартире в городе Южноуральск Челябинской области, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.По данным пресс-центра ГУМЧС России по области, днем 27 января загорелась квартира в многоквартирном доме в Южноуральске по улице Спортивная. В комнате на первом этаже горела мебель и вещи на площади 3 квадратных метра, в соседней комнате было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один. СК сообщал о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)."Работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок. Во время пожара ребенок находился в квартире без взрослых. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица социальных служб, у которых на учете состояла данная семья, уточняется в сообщении.По факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей из-за бесконтрольного времяпровождения детьми в отношении женщины неоднократно принимались меры привлечения ее к ответственности, однако действенных мер принято не было, что повлекло гибель ребенка, уточняется в сообщении.Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой области на контроль, поясняет пресс-центр.В июле 2021 года прокуратура и СУСК начали проверку после видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывался в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. После пожара 27 января детский региональный омбудсмен Евгения Майорова сообщила, что в квартире погиб мальчик, которого летом нашли спящим на обочине.
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происшествия, челябинская область, южноуральск, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:23 28.01.2022
 
В Челябинской области завели второе дело после гибели ребенка при пожаре

Дело о халатности завели в Челябинской области после гибели ребенка при пожаре в квартире

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа УМВД России
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили второе уголовное дело, теперь по статье о халатности, после гибели ребенка при пожаре в квартире в городе Южноуральск Челябинской области, сообщило в пятницу СУСК РФ по региону.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по области, днем 27 января загорелась квартира в многоквартирном доме в Южноуральске по улице Спортивная. В комнате на первом этаже горела мебель и вещи на площади 3 квадратных метра, в соседней комнате было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения без признаков жизни. Ребенок на момент пожара находился дома один. СК сообщал о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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"Работниками социальных служб ненадлежащим образом был организован надзор за семьей, в которой воспитывался ребенок. Во время пожара ребенок находился в квартире без взрослых. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и должностные лица социальных служб, у которых на учете состояла данная семья, уточняется в сообщении.
"Мать воспитанием детей занимается одна, состоит на профилактическом учете в отделе полиции как родитель, не исполняющий своих обязанностей. В 2021 году в отношении нее трижды составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию погибшего малолетнего ребенка", - говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры региона.
По факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей из-за бесконтрольного времяпровождения детьми в отношении женщины неоднократно принимались меры привлечения ее к ответственности, однако действенных мер принято не было, что повлекло гибель ребенка, уточняется в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой области на контроль, поясняет пресс-центр.
В июле 2021 года прокуратура и СУСК начали проверку после видео, на котором житель Южноуральска обнаружил в траве на обочине дороги спящего в обнимку с игрушечной машиной мальчика, после чего разбудил его и предложил проводить до дома. По данным прокуратуры, трехлетний ребенок воспитывался в неполной многодетной семье. В день инцидента, предварительно, он со старшей девятилетней сестрой шел в гости к бабушке. Девочка дошла, а мальчик отстал, заигрался с машинкой и прилег у обочины. После пожара 27 января детский региональный омбудсмен Евгения Майорова сообщила, что в квартире погиб мальчик, которого летом нашли спящим на обочине.
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ПроисшествияЧелябинская областьЮжноуральскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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