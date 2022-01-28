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Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека - РИА Новости, 28.01.2022
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Госдепа США о регионе призвал в своем Telegram-канале самим Штатам научиться соблюдать права человека. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T02:10
2022-01-28T02:10
2022-01-28T06:31
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Госдепа США о регионе призвал в своем Telegram-канале самим Штатам научиться соблюдать права человека.Ранее Госдепартамент выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.Он отметил, что "авторы обращения Госдепа еще те невежды"."МВД, прокуратура, следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить", — заключил глава Чечни.
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в мире, сша, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня), россия
02:10 28.01.2022 (обновлено: 06:31 28.01.2022)
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
Глава Чечни Кадыров: Госдеп США должен научиться соблюдать права человека