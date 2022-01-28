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Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека - РИА Новости, 28.01.2022
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Госдепа США о регионе призвал в своем Telegram-канале самим Штатам научиться соблюдать права человека. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T02:10
2022-01-28T06:31
в мире
сша
рамзан кадыров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чеченская республика (чечня)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Госдепа США о регионе призвал в своем Telegram-канале самим Штатам научиться соблюдать права человека.Ранее Госдепартамент выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.Он отметил, что "авторы обращения Госдепа еще те невежды"."МВД, прокуратура, следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить", — заключил глава Чечни.
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в мире, сша, рамзан кадыров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чеченская республика (чечня), россия
02:10 28.01.2022 (обновлено: 06:31 28.01.2022)
 
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека

Глава Чечни Кадыров: Госдеп США должен научиться соблюдать права человека

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров после заявлений Госдепа США о регионе призвал в своем Telegram-канале самим Штатам научиться соблюдать права человека.
Ранее Госдепартамент выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях" десятков людей властями Чечни, он призвал российское руководство не потворствовать такой практике.

"Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов? Продолжать список? Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке... Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, госдеп, научись сам их соблюдать", — написал Кадыров.

Он отметил, что "авторы обращения Госдепа еще те невежды".
"МВД, прокуратура, следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить", — заключил глава Чечни.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:14
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
 
В миреСШАРамзан КадыровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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