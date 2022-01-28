Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека

"Вы там с ума, что ли, сошли у себя в Штатах? Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия. Пытки и истязательства в этом лагере уже настолько всем известны, что Голливуд снимает по этим фактам киноленты. А сколько еще таких секретных тюрем разбросано по миру у ЦРУ? А как быть с внесудебными казнями иностранцев с применением беспилотных летательных аппаратов? Продолжать список? Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке... Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, госдеп, научись сам их соблюдать", — написал Кадыров.