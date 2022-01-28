https://ria.ru/20220128/izyatie-1770075723.html

Суд удовлетворил иск об изъятии имущества экс-прокурора Раменского

Суд удовлетворил иск об изъятии имущества экс-прокурора Раменского - РИА Новости, 28.01.2022

Суд удовлетворил иск об изъятии имущества экс-прокурора Раменского

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего Раменского городского прокурора на 749 миллионов рублей, сообщает ГП. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:17

2022-01-28T21:17

2022-01-28T21:17

происшествия

московская область (подмосковье)

раменское

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии имущества бывшего Раменского городского прокурора на 749 миллионов рублей, сообщает ГП.По данным ведомства, суд установил, что бывший Раменский городской прокурор Константин Томбулов незаконно приобрел более 240 земельных участков в Московской области, две дорогостоящие квартиры в Москве и другое имущество. Для сокрытия недвижимости он оформил их на номинальных лиц."Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генпрокуратуры.Отмечается, что, согласно решению суда, у мужчины изъяты предметы роскоши, квартиры и земельные участки общей стоимостью 749 миллионов рублей. Решение суда в законную силу не вступило.Как ранее сообщала пресс-служба ГП РФ, антикоррупционная проверка установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая разные должности в органах прокуратуры и СК, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки) стоимостью 749 миллионов рублей. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220126/vzyatka-1769540184.html

https://ria.ru/20220125/tokarev-1769454758.html

московская область (подмосковье)

раменское

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), раменское, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), россия