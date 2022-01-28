https://ria.ru/20220128/izrail-1769996486.html

Израиль упростил условия въезда для привитых "Спутником V" туристов

Израиль упростил условия въезда для привитых "Спутником V" туристов - РИА Новости, 28.01.2022

Израиль упростил условия въезда для привитых "Спутником V" туристов

Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител согласно новым облегчённым правилам въезда для российских... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:57

2022-01-28T14:57

2022-01-28T15:17

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител согласно новым облегчённым правилам въезда для российских туристов, утверждённым израильским правительством, сообщил в пятницу министр туризма еврейского государства Константин Развозов."Сегодня (28.1.22) принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных "Спутником V". Таким образом, туристы, привитые в течение последних полугода и получившие положительный анализ на наличие антител, сделанный на территории РФ в одной из признанных минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить "зеленый сертификат" еще до вылета в Израиль", - говорится в заявлении министра туризма Константина (Йоэля) Развозова, распространённом его пресс-службой.Ранее туристы, привитые "Спутником V", были обязаны сдавать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.Список признанных минздравом Израиля российских лабораторий будет в ближайшее время опубликован на сайте ведомства."Мы с нетерпением ждем в Израиле туристов из России, и я рад, что в результате наших совместных усилий новые правила въезда в Израиль для российских туристов стали комфортнее. Облегчение процедуры въезда – это первый и важный шаг к возобновлению регулярного авиасообщения между Израилем и Россией. Надеюсь в связи с этим, что и израильтяне смогут в скором времени беспрепятственно приезжать в Россию", - отметил министр туризма Израиля.Вопрос о разрешении на въезд в Израиль российским туристам, привитым "Спутником V", обсуждался профильными ведомствами стран с октября. Израиль был закрыт для въездного туризма с начала пандемии в марте 2020 года, а 1 ноября 2021 разрешил въезд туристам, привитым вакцинами, одобренными ВОЗ: Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson-Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac. Первоначально планировалось открыть границы для вакцинированных "Спутником V" с 15 ноября, затем дату перенесли на 1 декабря. Технические вопросы обсуждались во время рабочего визита делегации израильских минздрава и минтуризма в Москву 17-21 ноября. По итогам поездки Развозов говорил, что настроен оптимистично, между сторонами достигнуто взаимопонимание по главным вопросам.Однако с 29 ноября прошлого года власти Израиля ввели временный запрет на въезд иностранцев для противодействия проникновению в страну штамма "омикрон". В январе Израиль открыл границы для вакцинированных и переболевших туристов, в том числе привитых "Спутником V". Порядок въезда в Израиль иностранцев, привитых вакциной "Спутник V", позже был уточнен, власти страны при подтверждении вакцинации будут принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о прививке "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы, указывало в январе посольство России в Израиле.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20220126/vaktsina-1769699230.html

https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768779889.html

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израиль, новости - туризм, россия, вакцина "спутник v"