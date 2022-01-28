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https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html
Что скрывают США под антироссийской истерией
Пушков объяснил, зачем США раздувают истерию о вторжении России на Украину - РИА Новости, 28.01.2022
Что скрывают США под антироссийской истерией
США намерены расширить свое присутствие в соседствующих с НАТО странах вне зависимости от итогов возможных переговоров по вооружениям между Москвой и... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T11:32
2022-01-28T14:12
в мире
украина
сша
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США намерены расширить свое присутствие в соседствующих с НАТО странах вне зависимости от итогов возможных переговоров по вооружениям между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился сенатор Алексей Пушков.По его словам, раздувание этой темы необходимо США для увеличения своих войск в регионе, включая Черное море.В последнее время отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "нападения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным условием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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в мире, украина, сша, алексей пушков, нато, россия
11:32 28.01.2022 (обновлено: 14:12 28.01.2022)
 
Пушков объяснил, зачем США раздувают истерию о вторжении России на Украину

Сенатор Пушков предрек неминуемое расширение присутствия США в соседних с НАТО странах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США намерены расширить свое присутствие в соседствующих с НАТО странах вне зависимости от итогов возможных переговоров по вооружениям между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился сенатор Алексей Пушков.

"Иначе зачем была чудовищная истерия о "неминуемом вторжении" России на Украину?" — задается вопрос политик.

По его словам, раздувание этой темы необходимо США для увеличения своих войск в регионе, включая Черное море.
В последнее время отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "нападения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
08:00
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным условием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
 
В миреУкраинаСШААлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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