https://ria.ru/20220128/isteriya-1769937485.html

Что скрывают США под антироссийской истерией

Пушков объяснил, зачем США раздувают истерию о вторжении России на Украину - РИА Новости, 28.01.2022

Что скрывают США под антироссийской истерией

США намерены расширить свое присутствие в соседствующих с НАТО странах вне зависимости от итогов возможных переговоров по вооружениям между Москвой и... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:32

2022-01-28T11:32

2022-01-28T14:12

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. США намерены расширить свое присутствие в соседствующих с НАТО странах вне зависимости от итогов возможных переговоров по вооружениям между Москвой и Вашингтоном. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился сенатор Алексей Пушков.По его словам, раздувание этой темы необходимо США для увеличения своих войск в регионе, включая Черное море.В последнее время отношения между Россией и западными странами стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "нападения" на Украину и под этим предлогом усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают подобные заявления и отмечают, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у национальных границ. В Кремле и МИД также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным условием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

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в мире, украина, сша, алексей пушков, нато, россия