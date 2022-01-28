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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,8%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,8% - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,8%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:15
2022-01-28T16:15
2022-01-28T16:15
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 64,8%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 28 января коллективный иммунитет - 64,8%", - сообщается на сайте в разделе о столице.На прошлой неделе, по данным на 21 января, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составлял 66,6%, сообщалось также на сайте стопкоронавирус.рф.При этом в конце декабря 2021 года коллективный иммунитет составлял 71,4%.Полную вакцинацию от коронавируса в столице прошли 6 673 588 человек, первым компонентом привились 7 062 844 человек.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился до 64,8%
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 66,6 до 64,8 процента