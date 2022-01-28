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Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4%
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4% - РИА Новости, 28.01.2022
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 74,4%, по данным портала стопкоронавирус.рф, опубликованным в пятницу. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:14
2022-01-28T16:14
2022-01-28T16:14
распространение коронавируса
общество
вакцинация
московская область (подмосковье)
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 74,4%, по данным портала стопкоронавирус.рф, опубликованным в пятницу.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 74,4%, указано на портале стопкоронавирус.рф. Всего в регионе вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов.
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общество, вакцинация, московская область (подмосковье), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4%
Уровень коллективного иммунитета в Московской области составил 74,4%