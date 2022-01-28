https://ria.ru/20220128/immunitet-1770015894.html

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4%

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4% - РИА Новости, 28.01.2022

Уровень коллективного иммунитета в Подмосковье достиг 74,4%

Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 74,4%, по данным портала стопкоронавирус.рф, опубликованным в пятницу. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:14

2022-01-28T16:14

2022-01-28T16:14

распространение коронавируса

общество

вакцинация

московская область (подмосковье)

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета в Московской области составляет 74,4%, по данным портала стопкоронавирус.рф, опубликованным в пятницу.В Подмосковье уровень коллективного иммунитета составляет 74,4%, указано на портале стопкоронавирус.рф. Всего в регионе вакцинировано более 4,8 миллиона человек, привились первым компонентом - более 5 миллионов.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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