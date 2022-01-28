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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220128/immunitet-1770013654.html
Голикова назвала регионы с наибольшим снижением коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы с наибольшим снижением коллективного иммунитета - РИА Новости, 28.01.2022
Голикова назвала регионы с наибольшим снижением коллективного иммунитета
Наибольшее снижение коллективного иммунитета к COVID произошло в Ненецком административном округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:05
2022-01-28T16:05
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Наибольшее снижение коллективного иммунитета к COVID произошло в Ненецком административном округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Снижение темпов наращивания коллективного иммунитета обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад. Наибольшее снижение отмечается в Ненецком автономном округе (на 3,6 п.п.), Чеченской республике (на 2,8 п.п.), Москве (на 1,8 п.п), а также в Московской (на 1,4 п.п.), Ивановской (на 0,9 п.п.) и Костромской (на 0,9 п.п.) областях", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Она подчеркнула, что если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.
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общество, московская область (подмосковье), москва, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:05 28.01.2022
 
Голикова назвала регионы с наибольшим снижением коллективного иммунитета

Голикова: наибольшее снижение коллективного иммунитета произошло в НАО, Чечне и Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Наибольшее снижение коллективного иммунитета к COVID произошло в Ненецком административном округе, Чечне, Москве, Подмосковье, Ивановской и Костромской областях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Снижение темпов наращивания коллективного иммунитета обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад. Наибольшее снижение отмечается в Ненецком автономном округе (на 3,6 п.п.), Чеченской республике (на 2,8 п.п.), Москве (на 1,8 п.п), а также в Московской (на 1,4 п.п.), Ивановской (на 0,9 п.п.) и Костромской (на 0,9 п.п.) областях", - приводят ее слова в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Она подчеркнула, что если прививка или болезнь были более чем полгода назад, нужно вакцинироваться, чтобы защитить себя и близких.
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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