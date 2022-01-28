https://ria.ru/20220128/immunitet-1770013199.html
Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю
Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю - РИА Новости, 28.01.2022
Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:03
2022-01-28T16:03
2022-01-28T16:03
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметили в штабе, показатель не изменился за неделю. Это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю
Уровень коллективного иммунитета в России, как и неделю назад, составляет 64,4%