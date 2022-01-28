https://ria.ru/20220128/immunitet-1770013199.html

Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю

Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю - РИА Новости, 28.01.2022

Уровень коллективного иммунитета в России не изменился за неделю

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:03

2022-01-28T16:03

2022-01-28T16:03

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746620708_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_69b9ed58e59c2c3774c23895403b0dc3.jpg

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,4%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%", - приводят слова Голиковой в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Как отметили в штабе, показатель не изменился за неделю. Это обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад.

https://ria.ru/20220121/koronavirus-1768938357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии