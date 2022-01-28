20:45 28.01.2022 (обновлено: 21:36 28.01.2022)
Гудков заявил, что ему закрыли выезд из России
Находящийся за границей политик Гудков заявил, что ему закрыли выезд из страны
Дмитрий Гудков
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков, который в 2021 году покинул Россию, сообщил, что ему закрыли выезд из страны.
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу в рамках исполнительных производств по штрафам за участие в прошлогодних несанкционированных акциях, заявила ранее его партия "Яблоко".
"Ладно, пора признаться. Я теперь невыездной. Читаю, что Сергею Митрохину закрыли выезд, несмотря на оплаченные штрафы, и гляжу на такое же письмо счастья у себя в почте", - написал Гудков в своем Telegram-канале.
Гудков добавил, что по решению суда выплатил 50 тысяч рублей блогеру Илье Ремесло по иску о защите чести и достоинства, "а выезд… закрыли все равно, совсем недавно и по второму, что характерно, разу".
"Не могу сказать, что, глядя на границу России с другой стороны, переживаю по этому поводу. Но – тенденция, однако!" - добавил Гудков.
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Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
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