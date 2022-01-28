Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/gudkov-1770071658.html
Гудков заявил, что ему закрыли выезд из России
Гудков заявил, что ему закрыли выезд из России - РИА Новости, 28.01.2022
Гудков заявил, что ему закрыли выезд из России
Политик Дмитрий Гудков, который в 2021 году покинул Россию, сообщил, что ему закрыли выезд из страны. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:45
2022-01-28T21:36
происшествия
украина
болгария
сергей митрохин
дмитрий гудков
илья ремесло
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92851/04/928510412_0:333:1550:1205_1920x0_80_0_0_39e622bba43033672d6d91b65848942d.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков, который в 2021 году покинул Россию, сообщил, что ему закрыли выезд из страны.Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу в рамках исполнительных производств по штрафам за участие в прошлогодних несанкционированных акциях, заявила ранее его партия "Яблоко".Гудков добавил, что по решению суда выплатил 50 тысяч рублей блогеру Илье Ремесло по иску о защите чести и достоинства, "а выезд… закрыли все равно, совсем недавно и по второму, что характерно, разу"."Не могу сказать, что, глядя на границу России с другой стороны, переживаю по этому поводу. Но – тенденция, однако!" - добавил Гудков.Летом прошлого года Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирался ехать в Болгарию.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
https://ria.ru/20220126/demokratiya-1769488363.html
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
украина
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92851/04/928510412_0:188:1550:1351_1920x0_80_0_0_9d45841fdde049abdf11f4066a50c77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, болгария, сергей митрохин, дмитрий гудков , илья ремесло, россия
20:45 28.01.2022 (обновлено: 21:36 28.01.2022)
 
Гудков заявил, что ему закрыли выезд из России

Находящийся за границей политик Гудков заявил, что ему закрыли выезд из страны

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Гудков
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Дмитрий Гудков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Политик Дмитрий Гудков, который в 2021 году покинул Россию, сообщил, что ему закрыли выезд из страны.
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину запретили выезд за границу в рамках исполнительных производств по штрафам за участие в прошлогодних несанкционированных акциях, заявила ранее его партия "Яблоко".
"Ладно, пора признаться. Я теперь невыездной. Читаю, что Сергею Митрохину закрыли выезд, несмотря на оплаченные штрафы, и гляжу на такое же письмо счастья у себя в почте", - написал Гудков в своем Telegram-канале.
Гудков добавил, что по решению суда выплатил 50 тысяч рублей блогеру Илье Ремесло по иску о защите чести и достоинства, "а выезд… закрыли все равно, совсем недавно и по второму, что характерно, разу".
"Не могу сказать, что, глядя на границу России с другой стороны, переживаю по этому поводу. Но – тенденция, однако!" - добавил Гудков.
Празднование китайского Нового года в китайском квартале в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Америка обнаружила, что демократия стала неконкурентоспособной
Летом прошлого года Гудков сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирался ехать в Болгарию.
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня 2021 года, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.
Гудков 3 июня был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 08:00
Европа не может решить, как наказать Россию
 
ПроисшествияУкраинаБолгарияСергей МитрохинДмитрий ГудковИлья РемеслоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
Лента новостейМолния
В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной