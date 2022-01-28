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Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в группы при едином тарифе
Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в группы при едином тарифе - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в группы при едином тарифе
Министерство труда и социальной защиты России предложило объединить все существующие льготные категории плательщиков страховых взносов в три группы при... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:12
2022-01-28T19:12
экономика
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России предложило объединить все существующие льготные категории плательщиков страховых взносов в три группы при внедрении единого тарифа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Предлагается: объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов)", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что таким образом все действующие льготные режимы будут сохранены.
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экономика, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
19:12 28.01.2022
 
Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в группы при едином тарифе

Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в три группы при внедрении единого тарифа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты России предложило объединить все существующие льготные категории плательщиков страховых взносов в три группы при внедрении единого тарифа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Предлагается: объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы) и 0% (члены экипажей судов)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что таким образом все действующие льготные режимы будут сохранены.
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