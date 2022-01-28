https://ria.ru/20220128/grachevskaya-1770027663.html

Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике

Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике - РИА Новости, 28.01.2022

Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике

Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T17:21

2022-01-28T17:21

2022-01-28T17:21

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что "гордится своим телом".Она отметила, что не прибегала к абдоминопластике для достижения таких результатов. Звезда призналась, что "делала нос, грудь и попу".Грачевская проводит свое время в Таиланде, поэтому часто делится с подписчиками фото в открытой одежде. Поклонники ранее написали, что Анна слишком увлеклась похудением.Ранее результатами пластической операции поделилась Дана Борисова – она показала поклонникам фотографии из Египта.

https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html

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знаменитости, шоу-бизнес