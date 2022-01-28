Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике
Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео из Таиланда в купальнике
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что "гордится своим телом".
"Для "экспертов", чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать. Ну, а я нравлюсь себе в свои 35, горжусь своим телом и двигаюсь к лучшей версии себя", – написала телеведущая.
Она отметила, что не прибегала к абдоминопластике для достижения таких результатов. Звезда призналась, что "делала нос, грудь и попу".
Грачевская проводит свое время в Таиланде, поэтому часто делится с подписчиками фото в открытой одежде. Поклонники ранее написали, что Анна слишком увлеклась похудением.
"Вы там на солнечной энергии существуете?", "У вас вид болезненного похудения", "Люди, вы правда считаете это красивой фигурой?", – писали комментаторы.
Ранее результатами пластической операции поделилась Дана Борисова – она показала поклонникам фотографии из Египта.
12 января, 17:22ШоубизЛолита показала исхудавшее тело в купальнике