Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220128/grachevskaya-1770027663.html
Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике
Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике - РИА Новости, 28.01.2022
Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике
Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:21
2022-01-28T17:21
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770030886_0:179:1080:787_1920x0_80_0_0_9be8fbf5c68d973f30f20b60aec47aaf.jpg
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что "гордится своим телом".Она отметила, что не прибегала к абдоминопластике для достижения таких результатов. Звезда призналась, что "делала нос, грудь и попу".Грачевская проводит свое время в Таиланде, поэтому часто делится с подписчиками фото в открытой одежде. Поклонники ранее написали, что Анна слишком увлеклась похудением.Ранее результатами пластической операции поделилась Дана Борисова – она показала поклонникам фотографии из Египта.
https://ria.ru/20220112/lolita-1767530811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770030886_0:127:1081:937_1920x0_80_0_0_ec16698df9928d2fbc497bef1b9dfad5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес
17:21 28.01.2022
 
Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео в купальнике

Грачевская ответила на обвинения в анорексии честным видео из Таиланда в купальнике

© Фото : @anna_grachevskaya/InstagramАнна Грачевская
Анна Грачевская - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : @anna_grachevskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Анна Грачесвкая ответила на обвинения в анорексии честным видео в социальных сетях, где показала свою фигуру в купальнике без фотошопа. Она отметила, что "гордится своим телом".

"Для "экспертов", чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать. Ну, а я нравлюсь себе в свои 35, горжусь своим телом и двигаюсь к лучшей версии себя", – написала телеведущая.

Она отметила, что не прибегала к абдоминопластике для достижения таких результатов. Звезда призналась, что "делала нос, грудь и попу".
Грачевская проводит свое время в Таиланде, поэтому часто делится с подписчиками фото в открытой одежде. Поклонники ранее написали, что Анна слишком увлеклась похудением.

"Вы там на солнечной энергии существуете?", "У вас вид болезненного похудения", "Люди, вы правда считаете это красивой фигурой?", – писали комментаторы.

Ранее результатами пластической операции поделилась Дана Борисова – она показала поклонникам фотографии из Египта.
Певица Лолита Милявская во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона в театре Модерн - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 17:22Шоубиз
Лолита показала исхудавшее тело в купальнике
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
22:16Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Лента новостейМолния
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщинойПрезидент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили