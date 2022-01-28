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Госдума примет закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино в июле или осенью
Госдума примет закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино в июле или осенью - РИА Новости, 28.01.2022
Госдума примет закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино в июле или осенью
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что рассчитывает на принятие закона о запрете показа в кино сцен с... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:19
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госдума рф
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что рассчитывает на принятие закона о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом и насилием в июле или в осеннюю сессию.Ранее Останина сообщила РИА Новости, что законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию."Либо это будет июль - по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно", - сказала Останина, отвечая на вопрос, когда она рассчитывает на принятие закона о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом и насилием.Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете ведется активная работа над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
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госдума рф, виталий милонов
14:19 28.01.2022 (обновлено: 14:33 28.01.2022)
 
Госдума примет закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино в июле или осенью

Депутат Останина: Госдума может в июле принять закон о запрете показа ЛГБТ-сцен в кино

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что рассчитывает на принятие закона о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом и насилием в июле или в осеннюю сессию.
Ранее Останина сообщила РИА Новости, что законопроект внесут в Госдуму в весеннюю сессию.
"Либо это будет июль - по возможности, либо осенняя сессия. Не так просты эти согласования. Это сложно", - сказала Останина, отвечая на вопрос, когда она рассчитывает на принятие закона о запрете показа в кино сцен с гомосексуализмом и насилием.
Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил РИА Новости, что в комитете ведется активная работа над проектом, запрещающим показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.
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Госдума РФВиталий Милонов
 
 
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