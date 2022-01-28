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В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства
В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства - РИА Новости, 28.01.2022
В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:42
2022-01-28T13:42
2022-01-28T14:06
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в осеннюю сессию.Ранее Останина сказала РИА Новости, что выступает за полный запрет суррогатного материнства на территории России.Парламентарий отметила, что большой интерес к соответствующей инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены ОП РФ."Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ - дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке", - добавила Останина.Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале
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общество, госдума рф, россия
13:42 28.01.2022 (обновлено: 14:06 28.01.2022)
В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства
В Госдуме могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства в России осенью
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в осеннюю сессию.
Ранее Останина сказала РИА Новости, что выступает за полный запрет суррогатного материнства на территории России
.
"Мы можем в весеннюю сессию не пройти (с законом о полном запрете суррогатного материнства в РФ). В осеннюю", - сказала Останина, отвечая на вопрос, когда в Госдуме могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства в РФ.
Парламентарий отметила, что большой интерес к соответствующей инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены ОП РФ.
"Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ - дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке", - добавила Останина.
Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале