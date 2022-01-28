https://ria.ru/20220128/gosduma-1769975985.html

В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства

В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства - РИА Новости, 28.01.2022

В России могут принять закон о полном запрете суррогатного материнства

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:42

2022-01-28T13:42

2022-01-28T14:06

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что закон о полном запрете суррогатного материнства в России могут принять в осеннюю сессию.Ранее Останина сказала РИА Новости, что выступает за полный запрет суррогатного материнства на территории России.Парламентарий отметила, что большой интерес к соответствующей инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены ОП РФ."Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ - дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке", - добавила Останина.Ранее думский комитет по семье одобрил концепцию нового законопроекта о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Позднее глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что законопроект могут рассмотреть в первом чтении в феврале

https://ria.ru/20220121/ombudsmen-1768875493.html

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