09:41 28.01.2022 (обновлено: 10:21 28.01.2022)
Германия отказалась сокращать персонал посольства в Киеве
В МИД Германии заявили, что решили не сокращать персонал посольства в Киеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия наряду с партнерами из ЕС решила не сокращать персонал посольства в Киеве, поскольку важно "не дестабилизировать" Украину.
Бербок отметила в интервью медиагруппе Funke, что Германия постоянно проверяет ситуацию в области безопасности в разных местах, в том числе на Украине.
По словам министра, "если экономические игроки почувствуют, что ситуация в Украине в целом небезопасна или нестабильна, готовность к инвестициям снизится". Это якобы "сыграло бы на руку" российской стороне, убеждена Бербок.
26 января, 16:13Бербок назвала цель Германии на Украине
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.