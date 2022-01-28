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https://ria.ru/20220128/germaniya-1769912662.html
Германия отказалась сокращать персонал посольства в Киеве
Германия отказалась сокращать персонал посольства в Киеве - РИА Новости, 28.01.2022
Германия отказалась сокращать персонал посольства в Киеве
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия наряду с партнерами из ЕС решила не сокращать персонал посольства в Киеве, поскольку важно "не... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:41
2022-01-28T10:21
в мире
украина
киев
мид германии
дмитрий песков
нато
сергей лавров
россия
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия наряду с партнерами из ЕС решила не сокращать персонал посольства в Киеве, поскольку важно "не дестабилизировать" Украину.Бербок отметила в интервью медиагруппе Funke, что Германия постоянно проверяет ситуацию в области безопасности в разных местах, в том числе на Украине."Как и наши партнеры по ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать персонал посольства в Киеве. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину", - сказала Бербок, интервью которой распространил МИД ФРГ.По словам министра, "если экономические игроки почувствуют, что ситуация в Украине в целом небезопасна или нестабильна, готовность к инвестициям снизится". Это якобы "сыграло бы на руку" российской стороне, убеждена Бербок.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html
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в мире, украина, киев, мид германии, дмитрий песков, нато, сергей лавров, россия, анналена бербок
09:41 28.01.2022 (обновлено: 10:21 28.01.2022)
 
Германия отказалась сокращать персонал посольства в Киеве

В МИД Германии заявили, что решили не сокращать персонал посольства в Киеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Германия наряду с партнерами из ЕС решила не сокращать персонал посольства в Киеве, поскольку важно "не дестабилизировать" Украину.
Бербок отметила в интервью медиагруппе Funke, что Германия постоянно проверяет ситуацию в области безопасности в разных местах, в том числе на Украине.
"Как и наши партнеры по ЕС, в настоящее время мы решили не сокращать персонал посольства в Киеве. Сейчас крайне важно не дестабилизировать Украину", - сказала Бербок, интервью которой распространил МИД ФРГ.
По словам министра, "если экономические игроки почувствуют, что ситуация в Украине в целом небезопасна или нестабильна, готовность к инвестициям снизится". Это якобы "сыграло бы на руку" российской стороне, убеждена Бербок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 16:13
Бербок назвала цель Германии на Украине
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
 
В миреУкраинаКиевМИД ГерманииДмитрий ПесковНАТОСергей ЛавровРоссияАнналена Бербок
 
 
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