https://ria.ru/20220128/gaz-1770074963.html

Зеленский высказался о позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Зеленский высказался о позиции Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский высказался о позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя блокирование Германией поставок оружия Киеву, заявил, что оружие важно поставлять, когда это нужно. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T21:00

2022-01-28T21:00

2022-01-28T21:00

в мире

москва

дмитрий песков

владимир зеленский

нато

андрей мельник

минобороны германии

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg

КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя блокирование Германией поставок оружия Киеву, заявил, что оружие важно поставлять, когда это нужно."Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства", - заявил Зеленский на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ в пятницу, трансляция которой велась онлайн.Он также раскритиковал позицию ФРГ в вопросе строительства "Северного потока — 2". "Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас (в Германии - ред.) были на границе эти (российские - ред.) войска, вы бы делали с ними (с Россией - ред.) этот "Северный поток— 2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?" - добавил Зеленский.В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/nuland-1769968179.html

https://ria.ru/20220121/grivach-1768972190.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, дмитрий песков, владимир зеленский, нато, андрей мельник, минобороны германии, северный поток — 2, россия