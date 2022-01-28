Зеленский высказался о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Президент Украины Зеленский раскритиковал Германию из-за "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя блокирование Германией поставок оружия Киеву, заявил, что оружие важно поставлять, когда это нужно.
"Что касается оружия. Очень важно давать, когда это нужно. Я не желаю Германии, чтобы вы почувствовали то же, что чувствуем мы на границах государства", - заявил Зеленский на пресс-конференции для представителей иностранных СМИ в пятницу, трансляция которой велась онлайн.
Он также раскритиковал позицию ФРГ в вопросе строительства "Северного потока — 2". "Я понимаю, что это бизнес, но если бы у вас (в Германии - ред.) были на границе эти (российские - ред.) войска, вы бы делали с ними (с Россией - ред.) этот "Северный поток— 2"? Где эта контактная линия бизнеса и реальности? Где она?" - добавил Зеленский.
В Германии неоднократно заявляли, что Берлин не поддерживает поставку вооружений Украине. В частности, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт. Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти, а посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявлял, что нежелание Берлина передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.