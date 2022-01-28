https://ria.ru/20220128/gaz-1770000911.html

МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2

МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2 - РИА Новости, 28.01.2022

МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2

Министерство иностранных дел ФРГ запретило бывшему дипломату Дитеру Халлеру работать в наблюдательном совете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:10

2022-01-28T15:10

2022-01-28T15:10

в мире

германия

мид германии

газпром

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ запретило бывшему дипломату Дитеру Халлеру работать в наблюдательном совете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее об этом сообщало издание Zeit."Проведенная внутренняя проверка (министерства) установила, что в осуществлении трудовой деятельности необходимо отказать, потому что это негативно скажется на служебных интересах (ведомства)", - заявил Бургер на брифинге в пятницу на просьбу подтвердить сообщения.Халлер как бывший служащий МИД ФРГ уведомил ведомство в соответствии с законодательством о статусе федеральных служащих о своих планах принять предложение о работе на дочку Nord Stream 2.В среду, 26 января, стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Дитер Уолтер Халлер, до 2018 года находившийся на дипслужбе, возглавил наблюдательный совет.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии "предприятие-дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220127/berbok-1769854044.html

https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html

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в мире, германия, мид германии, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag