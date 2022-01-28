Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/gaz-1770000911.html
МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2
МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2 - РИА Новости, 28.01.2022
МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2
Министерство иностранных дел ФРГ запретило бывшему дипломату Дитеру Халлеру работать в наблюдательном совете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T15:10
2022-01-28T15:10
в мире
германия
мид германии
газпром
северный поток — 2
nord stream 2 ag
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7d662647571beff3dae801d5120f3e.jpg
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ запретило бывшему дипломату Дитеру Халлеру работать в наблюдательном совете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Ранее об этом сообщало издание Zeit."Проведенная внутренняя проверка (министерства) установила, что в осуществлении трудовой деятельности необходимо отказать, потому что это негативно скажется на служебных интересах (ведомства)", - заявил Бургер на брифинге в пятницу на просьбу подтвердить сообщения.Халлер как бывший служащий МИД ФРГ уведомил ведомство в соответствии с законодательством о статусе федеральных служащих о своих планах принять предложение о работе на дочку Nord Stream 2.В среду, 26 января, стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Дитер Уолтер Халлер, до 2018 года находившийся на дипслужбе, возглавил наблюдательный совет.Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии "предприятие-дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220127/berbok-1769854044.html
https://ria.ru/20220128/nuland-1769889637.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603753552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0f9a71ae2c003d8cebb409a394d644c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мид германии, газпром, северный поток — 2, nord stream 2 ag
15:10 28.01.2022
 
МИД Германии запретил экс-дипломату работать на "дочку" Nord Stream 2

МИД Германии запретил экс-дипломату Халлеру работать на "дочку" Nord Stream 2

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ запретило бывшему дипломату Дитеру Халлеру работать в наблюдательном совете новой немецкой "дочки" Nord Stream 2, сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
Ранее об этом сообщало издание Zeit.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 18:54
Немцев возмутили угрозы главы МИД ФРГ в адрес "Северного потока — 2"
"Проведенная внутренняя проверка (министерства) установила, что в осуществлении трудовой деятельности необходимо отказать, потому что это негативно скажется на служебных интересах (ведомства)", - заявил Бургер на брифинге в пятницу на просьбу подтвердить сообщения.
Халлер как бывший служащий МИД ФРГ уведомил ведомство в соответствии с законодательством о статусе федеральных служащих о своих планах принять предложение о работе на дочку Nord Stream 2.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
00:48
Нуланд назвала условие для остановки "Северного потока — 2"
В среду, 26 января, стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. Дитер Уолтер Халлер, до 2018 года находившийся на дипслужбе, возглавил наблюдательный совет.
Строительство газопровода "Северный поток — 2" длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток — 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии "предприятие-дочку" и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
 
В миреГерманияМИД ГерманииГазпромСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:58FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий России
00:42Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира
00:38В Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и Зеленского
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
Лента новостейМолния
FT: ЕС начал искать новых поставщиков газа из-за опасения действий РоссииТихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мираВ Елисейском дворце раскрыли детали разговора Макрона и ЗеленскогоНа Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона