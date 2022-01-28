https://ria.ru/20220128/gaz-1769993031.html

Ситуация на Украине приводит к росту цены на газ, заявили в Вене

Ситуация на Украине приводит к росту цены на газ, заявили в Вене - РИА Новости, 28.01.2022

Ситуация на Украине приводит к росту цены на газ, заявили в Вене

Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждает, что ситуация вокруг Украины является одной из причин роста цены на газ в Европе, в частности, в Австрии. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:45

2022-01-28T14:45

2022-01-28T14:45

в мире

природный газ

украина

австрия

россия

карл нехаммер

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ВЕНА, 28 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер утверждает, что ситуация вокруг Украины является одной из причин роста цены на газ в Европе, в частности, в Австрии.Ранее в пятницу правительство Австрии провело чрезвычайное заседание в связи с растущими ценами на энергию. Канцлер подчеркнул, что в Австрии и во всей Европе наблюдается резкий рост цен на продукты повседневного пользования, топливо и энергию в целом, в особенности электричество и отопление. В этой связи австрийские власти решили учредить пакет помощи жителям страны в размере 1,7 миллиарда евро."Конечно, конфликтная ситуация между Украиной и Россией тоже приводит к росту цен на газ. Ситуация там более чем напряженная", - заявил Нехаммер на пресс-конференции по итогам саммита в связи с растущими ценами на энергию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html

https://ria.ru/20220126/gaz-1769693948.html

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в мире, природный газ, украина, австрия, россия, карл нехаммер