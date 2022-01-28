https://ria.ru/20220128/gaz-1769974652.html
Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии
Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии - РИА Новости, 28.01.2022
Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии
Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к Россию будут одними из центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:38
2022-01-28T13:38
2022-01-28T14:40
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БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к Россию будут одними из центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена 7 февраля, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Российские контракты по поставкам газа до сегодняшнего дня, по нашему мнению, выполняются полностью. Мы исходим из того, что это будет оставаться и далее так, что Россия будет оставаться надежным контрактным партнером", - заявил он на брифинге в пятницу.В свою очередь представитель министерства энергетики Беате Барон заявила, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена."Безопасность снабжения обеспечена. Верно, что уровень заполненности газохранилищ ниже, чем год назад, но мы получаем газ не только из хранилищ, но и через долгосрочные контракты поставок, которые соблюдаются, через поставки СПГ (сжиженного природного газа). В настоящее время безопасность обеспечена", - заявила Барон.
https://ria.ru/20220128/revers-1769978217.html
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в мире, берлин (город), германия, россия, сша, европа, джо байден, олаф шольц
13:38 28.01.2022 (обновлено: 14:40 28.01.2022)
Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии
Представитель правительства ФРГ Хебештрайт: Россия выполняет контракты по поставкам газа