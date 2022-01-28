https://ria.ru/20220128/gaz-1769974652.html

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии - РИА Новости, 28.01.2022

Россия выполняет все обязательства по поставкам газа, заявили в Германии

Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к Россию будут одними из центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:38

2022-01-28T13:38

2022-01-28T14:40

в мире

берлин (город)

германия

россия

сша

европа

джо байден

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg

БЕРЛИН, 28 янв - РИА Новости. Актуальные вопросы безопасности в Европе и политика по отношению к Россию будут одними из центральных тем переговоров канцлера Олафа Шольца и президента США Джо Байдена 7 февраля, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Российские контракты по поставкам газа до сегодняшнего дня, по нашему мнению, выполняются полностью. Мы исходим из того, что это будет оставаться и далее так, что Россия будет оставаться надежным контрактным партнером", - заявил он на брифинге в пятницу.В свою очередь представитель министерства энергетики Беате Барон заявила, что безопасность энергоснабжения Германии обеспечена."Безопасность снабжения обеспечена. Верно, что уровень заполненности газохранилищ ниже, чем год назад, но мы получаем газ не только из хранилищ, но и через долгосрочные контракты поставок, которые соблюдаются, через поставки СПГ (сжиженного природного газа). В настоящее время безопасность обеспечена", - заявила Барон.

https://ria.ru/20220128/revers-1769978217.html

берлин (город)

германия

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), германия, россия, сша, европа, джо байден, олаф шольц