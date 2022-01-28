https://ria.ru/20220128/gaz-1769893746.html

В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа

В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа - РИА Новости, 28.01.2022

В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа

Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе "стрелять в ногу",... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T02:31

2022-01-28T02:31

2022-01-28T02:31

в мире

украина

евросоюз

владимир чижов

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе "стрелять в ногу", заявил в интервью газете "Известия" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Чижов напомнил, что энергетический диалог Россия-ЕС был заморожен в 2014 году не по российской инициативе. Поэтому нельзя говорить о совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне, заявил он."Хочу еще раз подчеркнуть: Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины. Соответственно, вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев", - указал дипломат.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/gaz-1769893367.html

https://ria.ru/20220127/polsha-1769675798.html

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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов, северный поток — 2, россия