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В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа
В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа - РИА Новости, 28.01.2022
В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа
Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе "стрелять в ногу",... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T02:31
2022-01-28T02:31
в мире
украина
евросоюз
владимир чижов
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе "стрелять в ногу", заявил в интервью газете "Известия" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Чижов напомнил, что энергетический диалог Россия-ЕС был заморожен в 2014 году не по российской инициативе. Поэтому нельзя говорить о совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне, заявил он."Хочу еще раз подчеркнуть: Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины. Соответственно, вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев", - указал дипломат.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220128/gaz-1769893367.html
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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов, северный поток — 2, россия
02:31 28.01.2022
 
В России понадеялись, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе газа

Дипломат Чижов: рассчитываем, что ЕС не будет "стрелять себе в ногу" в вопросе энергетики

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации сотрудничества в области энергетики и не станут сами себе "стрелять в ногу", заявил в интервью газете "Известия" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов напомнил, что энергетический диалог Россия-ЕС был заморожен в 2014 году не по российской инициативе. Поэтому нельзя говорить о совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как договоренности на двустороннем уровне, заявил он.
"Те проекты, которые сейчас реализуются, включая газопровод "Северный поток 2", - коммерческие проекты с участием российских и европейских энергокомпаний. Исходим из того, что они отвечают интересам реализующих их экономоператоров и инвесторов, а также в перспективе принесут пользу европейским потребителям. Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу", - сказал он.
"Хочу еще раз подчеркнуть: Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины. Соответственно, вопрос относительно возможного обострения там обстановки и потенциальных новых антироссийских санкций зависит прежде всего от благоразумия и прагматизма самих европейцев", - указал дипломат.
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
02:19
В России напомнили ЕС об обоюдной выгоде от российского газа
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Подготовка к строительству газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 08:00
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