https://ria.ru/20220128/gaz-1769893367.html

В России напомнили ЕС об обоюдной выгоде от российского газа

В России напомнили ЕС об обоюдной выгоде от российского газа - РИА Новости, 28.01.2022

В России напомнили ЕС об обоюдной выгоде от российского газа

Стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам Москвы и Брюсселя, заявил РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T02:19

2022-01-28T02:19

2022-01-28T02:19

в мире

украина

евросоюз

владимир чижов

россия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам Москвы и Брюсселя, заявил в интервью газете "Известия" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.В случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке, указал дипломат. Уголь считается наиболее "грязным" видом топлива, в то же время природный газ является самым чистым его видом, и в ЕС намереваются использовать его в качестве переходного энергоносителя, как минимум, до 2030 года, а по сути и на более длительную перспективу вплоть до 2050 года, отметил Чижов."Несложно посчитать, что если одновременно перевести все объекты в ЕС, потребляющие уголь, на газ, то спрос на последний возрастет в разы. Этот фактор, как видится, будет являться одним из важнейших в поддержании спроса на газ в ЕС в среднесрочной перспективе", - пояснил он."Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", - подчеркнул он.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769650881.html

https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html

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в мире, украина, евросоюз, владимир чижов, россия