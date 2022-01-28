В России напомнили ЕС об обоюдной выгоде от российского газа
Постпред РФ при ЕС Чижов: стабильные поставки российского газа выгодны обеим сторонам
Газовое оборудование. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам, политизация украинского вопроса противоречит экономическим интересам Москвы и Брюсселя, заявил в интервью газете "Известия" постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Исходим из того, что стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам", - сказал он, комментируя перспективы газового сотрудничества с Евросоюзом на фоне нагнетания обстановки вокруг Украины.
В случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке, указал дипломат. Уголь считается наиболее "грязным" видом топлива, в то же время природный газ является самым чистым его видом, и в ЕС намереваются использовать его в качестве переходного энергоносителя, как минимум, до 2030 года, а по сути и на более длительную перспективу вплоть до 2050 года, отметил Чижов.
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"Несложно посчитать, что если одновременно перевести все объекты в ЕС, потребляющие уголь, на газ, то спрос на последний возрастет в разы. Этот фактор, как видится, будет являться одним из важнейших в поддержании спроса на газ в ЕС в среднесрочной перспективе", - пояснил он.
"Исходим из того, что стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов - это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС. Электрогенерация на основе углеводородного сырья при нынешнем уровне развития технологий попросту необходима для балансировки выработки электроэнергии на основе ВИЭ (возобновляемых источников энергии), которые характеризуются непостоянной работой", - отметил он.
"Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан", - подчеркнул он.
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Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине. Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все эти заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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