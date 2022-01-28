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Специалист подсчитал, сколько газа понадобится Европе, чтобы не замерзнуть
Специалист подсчитал, сколько газа понадобится Европе, чтобы не замерзнуть - РИА Новости, 28.01.2022
Специалист подсчитал, сколько газа понадобится Европе, чтобы не замерзнуть
По оценкам "Газпрома", в подземных хранилищах газа (ПГХ) Европы осталось менее четверти от закачанного в летний сезон газа. И есть вероятность, что Европе... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T04:15
2022-01-28T04:15
2022-01-28T04:15
экономика
природный газ
европа
газпром
россия
игорь юшков
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. По оценкам "Газпрома", в подземных хранилищах газа (ПГХ) Европы осталось менее четверти от закачанного в летний сезон газа. И есть вероятность, что Европе придется докупать топливо у России. Впрочем, возможен и другой сценарий, рассказал агентству "Прайм" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.По прогнозам аналитика, если вдруг похолодает, европейцам, учитывая, что собственная добыча газа тоже падает, придется увеличивать текущий импорт из других стран, в том числе и из России.Юшков предположил, что Европа может импортировать до конца отопительного сезона еще около 20 миллиардов кубов по 800 долларов за тысячу кубов.
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экономика, природный газ, европа, газпром, россия, игорь юшков
Специалист подсчитал, сколько газа понадобится Европе, чтобы не замерзнуть
Аналитик Юшков: Европе может потребоваться дополнительный импорт газа при похолодании