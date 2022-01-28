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Лавров проведет телефонный разговор с Бербок
Лавров проведет телефонный разговор с Бербок - РИА Новости, 28.01.2022
Лавров проведет телефонный разговор с Бербок
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в пятницу проведет телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T12:10
2022-01-28T12:44
мид германии
берлин (город)
москва
маргарита симоньян
youtube
сергей лавров
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в пятницу проведет телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.Бербок посетила Москву 18 января, где провела переговоры с Лавровым."Когда здесь была Анналена Бербок с визитом, я эту тему (RT в ФРГ) затрагивал. Я думаю, она и ее делегация услышала. Я буквально, когда мы закончим наш разговор, у меня будет телефонный контакт с ней еще один. Я обязательно ей напомню (про RT в ФРГ), я так и планировал сделать", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.Ранее Лавров сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала.
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мид германии, берлин (город), москва, маргарита симоньян, youtube, сергей лавров, россия, анналена бербок
12:10 28.01.2022 (обновлено: 12:44 28.01.2022)
 
Лавров проведет телефонный разговор с Бербок

Лавров проведет телефонный разговор с главой МИД Германии Бербок

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в пятницу проведет телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
Бербок посетила Москву 18 января, где провела переговоры с Лавровым.
"Когда здесь была Анналена Бербок с визитом, я эту тему (RT в ФРГ) затрагивал. Я думаю, она и ее делегация услышала. Я буквально, когда мы закончим наш разговор, у меня будет телефонный контакт с ней еще один. Я обязательно ей напомню (про RT в ФРГ), я так и планировал сделать", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал.
В августе RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Ранее Лавров сказал, что у РФ есть основания полагать, что власти Германии имеют непосредственное отношение к притеснениям RT DE в ФРГ. Ранее на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве главу МИД ФРГ Анналену Бербок попросили прокомментировать ситуацию вокруг RT DE. Министр стала утверждать, что у журналистов RT DE "всегда есть доступ к журналистской деятельности", и назвала неправдой предположения о том, что власти Германии причастны к притеснениям журналистов телеканала.
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МИД ГерманииБерлин (город)МоскваМаргарита СимоньянYouTubeСергей ЛавровРоссияАнналена Бербок
 
 
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