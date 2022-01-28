https://ria.ru/20220128/frantsuzy-1770074765.html

Макрон разочаровал французов разговором с Путиным

Французы ополчились на Макрона после его разговора с Путиным - РИА Новости, 28.01.2022

Макрон разочаровал французов разговором с Путиным

Читатели газеты Le Figaro ополчились против французского лидера Эммануэля Макрона в комментариях под новостью о разговоре с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:59

2022-01-28T20:59

2022-01-28T22:34

в мире

франция

владимир путин

нато

эммануэль макрон

россия

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro ополчились против французского лидера Эммануэля Макрона в комментариях под новостью о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.В пятницу Путин и Макрон обсудили по телефону безопасность в Европе и ситуацию на Украине. Российский лидер отметил, что США и НАТО в своих ответах на идеи о гарантиях безопасности проигнорировали ключевые для России моменты.Комментаторы сайта Le Figaro разделились во мнениях. Одни бездоказательно называли Россию страной-агрессором, другие обвинили Макрона в заискивании перед американской администрацией и встали на сторону Москвы."Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", — написал один из пользователей."Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", — согласился другой."США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", — добавил еще один комментатор."Что мы получаем от наших "американских друзей"? Прогрессивные взгляды и пустые обещания? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы ее уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику", — ответили предыдущему пользователю.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.На этой неделе Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос: нерасширение альянса.

https://ria.ru/20220128/voyna-1769929770.html

https://ria.ru/20220128/politika-1769850685.html

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в мире, франция, владимир путин, нато, эммануэль макрон, россия