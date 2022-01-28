Макрон разочаровал французов разговором с Путиным

20:59 28.01.2022 (обновлено: 22:34 28.01.2022)
Французы ополчились на Макрона после его разговора с Путиным
Читатели Le Figaro призвали президента Франции Макрона сменить курс во внешней политике
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro ополчились против французского лидера Эммануэля Макрона в комментариях под новостью о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.
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Комментаторы сайта Le Figaro разделились во мнениях. Одни бездоказательно называли Россию страной-агрессором, другие обвинили Макрона в заискивании перед американской администрацией и встали на сторону Москвы.
"Путин обеспокоен тем, что НАТО стоит на его пороге, и он прав", — написал один из пользователей.
"Путин просит своих соседей не стать его союзниками, а лишь воздержаться от размещения враждебных сил на его границах", — согласился другой.
"США просто отказываются дружить с Россией, а их слуга Макрон слепо следует за ними", — добавил еще один комментатор.
"Почему Европа и Франция занимают позицию неприятия по отношению к России?" — задался вопросом читатель Le Figaro.
"Что мы получаем от наших "американских друзей"? Прогрессивные взгляды и пустые обещания? Европе пора стать самостоятельной, сделать так, чтобы ее уважали, вернуться к работе и заново создать свою промышленность и экономику", — ответили предыдущему пользователю.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Россия настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток.
На этой неделе Россия получила письменный ответ. В МИД заявили, что западные партнеры проигнорировали самый главный вопрос: нерасширение альянса.