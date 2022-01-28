https://ria.ru/20220128/format-1770052597.html

Зеленский прокомментировал встречу советников "нормандского формата"

Зеленский прокомментировал встречу советников "нормандского формата" - РИА Новости, 28.01.2022

Зеленский прокомментировал встречу советников "нормандского формата"

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что вероятность "атаки со стороны РФ" сохраняется и выросла с 2019 года, но недавняя встреча политсоветников... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T18:35

2022-01-28T18:35

2022-01-28T18:53

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

"нормандская четверка"

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КИЕВ, 28 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что вероятность "атаки со стороны РФ" сохраняется и выросла с 2019 года, но недавняя встреча политсоветников глав "нормандского формата" (Германия, Россия, Франция, Украина) - шаг к деэскалации."Вероятность атаки (РФ – ред.) есть, она никуда не делась, она была в 2021 году такая же. В 2021 году она была меньше. После "нормандского формата" в 2019 году она (вероятность атаки – ред.) была еще меньшей. Позавчера была встреча советников "нормандского формата". Я считаю, что она (вероятность атаки – ред.) высокая, но была встреча. Поэтому, если это не политический театр и все серьезно, то это шаги к диалогу и мирному урегулированию процесса", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами, которое транслировалось на странице его офиса в Facebook.По его словам, эскалация ситуации с РФ возможна, но говорить, что она точно будет, нельзя. "Нельзя сказать, что война будет завтра, до конца февраля или до конца года… Война может быть в январе, феврале. Я еще раз говорю, она может быть", - добавил президент.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220126/kozak-1769706401.html

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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, владимир зеленский, "нормандская четверка"