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Минтруд представил проект Социального фонда
Минтруд представил проект Социального фонда - РИА Новости, 28.01.2022
Минтруд представил проект Социального фонда
Минтруд предложил сформировать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:11
2022-01-28T19:04
общество
пенсионный фонд рф
россия
пенсия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минтруд предложил сформировать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе ведомства.ПФР и ФСС уже администрируют некоторые выплаты, не связанные со страхованием."С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки ("Госуслуги"), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки – единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в единый государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Социальный фонд России)", — заявили в министерстве.Новая структура будет заниматься следующими видами страхования:Предоставление госуслуг будет проходить по принципу "одного окна", говорится в сообщении Минтруда.При этом такое решение позволит обеспечить более качественный сервис на базе единых клиентских служб и повысить прозрачность управления внебюджетным фондом через наблюдательный совет."Создание Социального фонда России позволит… ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса", — сообщили в министерстве.Еще одной целью реформы станет расширение охвата россиян социальным страхованием — через выплаты больничных гражданам, которые трудятся по гражданско-правовым договорам, предполагается ввести единый тариф, предусматривающий перечисление страховых взносов единым платежом.Как пояснили в министерстве, сейчас работодатели выплачивают:При этом различается круг застрахованных граждан — например, в ФСС взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Нововведение позволит упростить эту процедуру.Провести объединение фондов планируется с 1 января 2023 года. Статус создаваемой организации — государственный внебюджетный фонд — закрепят в Бюджетном и Гражданском кодексах. Ее бюджет будет формироваться за счет страховых взносов, вне федерального бюджета и бюджетов субъектов, сообщает пресс-служба.Контролировать работу фонда будет наблюдательный совет из семи человек, в него будут входить по одному представителю от профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Федерации, правительства, координатор РТК (Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) и председатель самого фонда.При этом точки физического присутствия фондов останутся на прежних местах.В пятницу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что создание этой структуры позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, а также по нетрудоспособности. Кроме того, по ее словам, "такая реформа &lt;...&gt; сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы". Ранее Святенко указывала РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220128/sovfed-1769969984.html
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общество, пенсионный фонд рф, россия, пенсия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
18:11 28.01.2022 (обновлено: 19:04 28.01.2022)
 
Минтруд представил проект Социального фонда

Минтруд предложил создать социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минтруд предложил сформировать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе ведомства.
ПФР и ФСС уже администрируют некоторые выплаты, не связанные со страхованием.
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"С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки ("Госуслуги"), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки – единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в единый государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Социальный фонд России)", — заявили в министерстве.
Новая структура будет заниматься следующими видами страхования:
  • пенсионным;
  • на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.
Предоставление госуслуг будет проходить по принципу "одного окна", говорится в сообщении Минтруда.

"Создание Социального фонда России позволит повысить доступность услуг, которые сегодня оказывают фонды, для граждан: все услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах. При этом все точки присутствия фондов будут сохранены", — полагают в ведомстве.

При этом такое решение позволит обеспечить более качественный сервис на базе единых клиентских служб и повысить прозрачность управления внебюджетным фондом через наблюдательный совет.
"Создание Социального фонда России позволит… ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и оптимизации имущественного комплекса", — сообщили в министерстве.
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Еще одной целью реформы станет расширение охвата россиян социальным страхованием — через выплаты больничных гражданам, которые трудятся по гражданско-правовым договорам, предполагается ввести единый тариф, предусматривающий перечисление страховых взносов единым платежом.

Как пояснили в министерстве, сейчас работодатели выплачивают:
  • 22% с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы;
  • 10% с заработка, превышающего облагаемую базу;
  • 5,1% в ФОМС с общего дохода работника;
  • 2,9% в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы.
При этом различается круг застрахованных граждан — например, в ФСС взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Нововведение позволит упростить эту процедуру.
Провести объединение фондов планируется с 1 января 2023 года. Статус создаваемой организации — государственный внебюджетный фонд — закрепят в Бюджетном и Гражданском кодексах. Ее бюджет будет формироваться за счет страховых взносов, вне федерального бюджета и бюджетов субъектов, сообщает пресс-служба.
Контролировать работу фонда будет наблюдательный совет из семи человек, в него будут входить по одному представителю от профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Федерации, правительства, координатор РТК (Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений) и председатель самого фонда.
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При этом точки физического присутствия фондов останутся на прежних местах.
В пятницу глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что создание этой структуры позволит увеличить выплаты по уходу за ребенком, а также по нетрудоспособности. Кроме того, по ее словам, "такая реформа <...> сделает получение социальных услуг более удобным — за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы". Ранее Святенко указывала РИА Новости, что объединение фондов в единый соцфонд может быть осуществлено с 1 января 2023 года.
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