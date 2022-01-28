https://ria.ru/20220128/finansy-1770002803.html

Хинштейн объяснил, к чему приведет запрет криптовалют

Хинштейн объяснил, к чему приведет запрет криптовалют - РИА Новости, 28.01.2022

Хинштейн объяснил, к чему приведет запрет криптовалют

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает неэффективными запретительные методы в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T15:19

2022-01-28T15:19

2022-01-28T15:27

экономика

технологии

владимир путин

александр хинштейн

центральный банк рф (цб рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн считает неэффективными запретительные методы в отношении криптовалют, это приведет только к развитию теневого рынка.Парламентарий напомнил, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил "дорожную карту" по криптовалютам, которая предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России. В разработке "дорожной карты" участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России."В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведёт только к развитию теневого рынка", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он отметил, что цифровизация заявлена в качестве национальной идеи на самом высоком уровне, поэтому более взвешенным шагом будет вдумчивый поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала."Дорожная карта, разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики её применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше", – пояснил депутат.Самое главное, по его мнению, исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества. "Простой запрет расчётного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу", - уточнил Хинштейн.На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время Минфин выступает за регулирование, а не запрет криптовалют, подготовил соответствующую концепцию и ждет позиции правительства по этому вопросу. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин провести дискуссию с ЦБ, прийти к единому мнению и сообщить о результатах.

https://ria.ru/20220128/kriptovalyuta-1769894992.html

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экономика, технологии, владимир путин, александр хинштейн, центральный банк рф (цб рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), telegram (приложение), дмитрий чернышенко, россия