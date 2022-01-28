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Белый дом опроверг фейк CNN о предупреждении Байдена Киеву

Белый дом опроверг фейк CNN о предупреждении Байдена Киеву - РИА Новости, 28.01.2022

Белый дом опроверг фейк CNN о предупреждении Байдена Киеву

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла в Twitter появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что президент США Джо Байден РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T02:54

2022-01-28T02:54

2022-01-28T07:03

в мире

украина

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

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ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн опровергла в Twitter появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что президент США Джо Байден в последнем телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы предупредил последнего о готовящемся "неизбежном вторжении" российских войск.Подобные заявления постоянно опровергает и сама Россия.Ранее корреспондент телеканала CNN, ссылаясь на неназванного представителя официального Киева, обнародовал в своем аккаунте в Twitter "подробности" беседы лидеров США и Украины. В частности, по его словам, Байден заявил Зеленскому, что "российское вторжение практически неизбежно случится, как только замерзнет земля". Президент США якобы также предупредил своего коллегу, что Киев может быть "разграблен" российскими войсками, которые "вероятно, попытаются его оккупировать", утверждал репортер телеканала.Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся в четверг во второй половине дня.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. В Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220128/sovbez-1769891205.html

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киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, россия