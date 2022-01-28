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Европа нашла альтернативу российскому газу, но села в лужу
В Европе заговорили о неизбежной "зависимости от России" - РИА Новости, 28.01.2022
Европа нашла альтернативу российскому газу, но села в лужу
Европа не сможет при необходимости полностью отказаться от российского газа, заявил специалист по европейскому топливному рынку Тьерри Брос в комментарии для... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T18:13
2022-01-28T20:22
в мире
сша
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Европа не сможет при необходимости полностью отказаться от российского газа, заявил специалист по европейскому топливному рынку Тьерри Брос в комментарии для портала Euractiv.В материале отмечается, что "альтернативой" мог бы стать сжиженный природный газ (СПГ), продвигаемый США, однако, по словам Броса, Европа не сможет обеспечить себя полностью за счет СПГ. Это связано с недостаточной мощностью европейских портов, уточнил он.Ранее Соединенные Штаты сообщили о планах найти альтернативные источники голубого топлива для Европы "на случай прекращения российского транзита через Украину".Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. По словам Владимира Путина, дефицит энергоносителя стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров. Как подчеркнул ранее вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
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в мире, сша, европа, газпром, россия
18:13 28.01.2022 (обновлено: 20:22 28.01.2022)
 
В Европе заговорили о неизбежной "зависимости от России"

Euractiv: Европе не удастся полностью отказаться от российского газа

© AFP 2022 / John ThysФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AFP 2022 / John Thys
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Европа не сможет при необходимости полностью отказаться от российского газа, заявил специалист по европейскому топливному рынку Тьерри Брос в комментарии для портала Euractiv.
"Есть альтернативы в виде трубопроводов из Норвегии, Алжира и Азербайджана, но у этих стран нет дополнительных производственных мощностей", — объяснил эксперт.
В материале отмечается, что "альтернативой" мог бы стать сжиженный природный газ (СПГ), продвигаемый США, однако, по словам Броса, Европа не сможет обеспечить себя полностью за счет СПГ. Это связано с недостаточной мощностью европейских портов, уточнил он.
Ранее Соединенные Штаты сообщили о планах найти альтернативные источники голубого топлива для Европы "на случай прекращения российского транзита через Украину".
Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. По словам Владимира Путина, дефицит энергоносителя стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
Как подчеркнул ранее вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".
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