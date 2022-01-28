Европа нашла альтернативу российскому газу, но села в лужу

18:13 28.01.2022 (обновлено: 20:22 28.01.2022)
В Европе заговорили о неизбежной "зависимости от России"
Euractiv: Европе не удастся полностью отказаться от российского газа
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Европа не сможет при необходимости полностью отказаться от российского газа, заявил специалист по европейскому топливному рынку Тьерри Брос в комментарии для портала Euractiv.
"Есть альтернативы в виде трубопроводов из Норвегии, Алжира и Азербайджана, но у этих стран нет дополнительных производственных мощностей", — объяснил эксперт.
В материале отмечается, что "альтернативой" мог бы стать сжиженный природный газ (СПГ), продвигаемый США, однако, по словам Броса, Европа не сможет обеспечить себя полностью за счет СПГ. Это связано с недостаточной мощностью европейских портов, уточнил он.
Ранее Соединенные Штаты сообщили о планах найти альтернативные источники голубого топлива для Европы "на случай прекращения российского транзита через Украину".
Газовый рынок Европы переживает колебания с конца лета. По словам Владимира Путина, дефицит энергоносителя стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
Как подчеркнул ранее вице-премьер Александр Новак, ни "Газпром", ни Россия в целом не виноваты в энергокризисе в Европе. Он указал, что подземные газовые хранилища опустошены из-за долгой зимы. Кроме того, экономика начала восстанавливаться, а сжиженный природный газ из США и других стран, например Катара, "ушел в Азию".