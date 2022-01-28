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В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации
В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 28.01.2022
В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации
Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей из одной из башен "Москва-Сити", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:40
2022-01-28T16:40
2022-01-28T19:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей из одной из башен "Москва-Сити", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что здание самостоятельно покинули порядка 80 человек.Людей из башни "Город столиц" в деловом комплексе "Москва-Сити" эвакуировали в пятницу из-за поступившего анонимного сообщения, пояснили в управляющей объектом компании."Анонимно нам поступило сообщение, в соответствии с которым мы приняли решение об эвакуации людей. Были вызваны сотрудники экстренных служб для проведения работ по проверке здания. Доступ посетителей ограничен", — уточнили в УК комплекса "Город столиц".
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происшествия, москва
16:40 28.01.2022 (обновлено: 19:17 28.01.2022)
В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации
В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей из одной из башен "Москва-Сити", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительная причина выхода людей из здания — несанкционированное срабатывание пожарной сигнализации", — сказал собеседник.
Он добавил, что здание самостоятельно покинули порядка 80 человек.
Людей из башни "Город столиц" в деловом комплексе "Москва-Сити" эвакуировали в пятницу из-за поступившего анонимного сообщения, пояснили в управляющей объектом компании.
"Анонимно нам поступило сообщение, в соответствии с которым мы приняли решение об эвакуации людей. Были вызваны сотрудники экстренных служб для проведения работ по проверке здания. Доступ посетителей ограничен", — уточнили в УК комплекса "Город столиц".