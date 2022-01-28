https://ria.ru/20220128/evakuatsiya-1770024492.html

В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации

В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 28.01.2022

В "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации

Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей из одной из башен "Москва-Сити", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:40

2022-01-28T16:40

2022-01-28T19:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ложное срабатывание пожарной сигнализации стало причиной эвакуации людей из одной из башен "Москва-Сити", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Он добавил, что здание самостоятельно покинули порядка 80 человек.Людей из башни "Город столиц" в деловом комплексе "Москва-Сити" эвакуировали в пятницу из-за поступившего анонимного сообщения, пояснили в управляющей объектом компании."Анонимно нам поступило сообщение, в соответствии с которым мы приняли решение об эвакуации людей. Были вызваны сотрудники экстренных служб для проведения работ по проверке здания. Доступ посетителей ограничен", — уточнили в УК комплекса "Город столиц".

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва