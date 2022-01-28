https://ria.ru/20220128/espch-1769940708.html

Лавров обвинил ЕСПЧ в политизации решений

Лавров обвинил ЕСПЧ в политизации решений - РИА Новости, 28.01.2022

Лавров обвинил ЕСПЧ в политизации решений

ЕСПЧ давно утратил способность опираться на принципы правосудия, все больше политизирует свои решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T11:40

2022-01-28T11:40

2022-01-28T12:34

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. ЕСПЧ давно утратил способность опираться на принципы правосудия, все больше политизирует свои решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Надо более активно и открыто в рамках СНГ обсуждать проблемы прав человека, отметил министр. Лавров напомнил, что когда еще Содружество создавалось, в его уставе было записано, что среди органов СНГ будет комиссия по правам человека, но "до этого не доходили руки"."Но последние несколько лет мы, Россия, поставили вопрос о том, чтобы все-таки это уставное положение материализовать, и есть общее согласие начать работу такой комиссии, и есть общее понимание, что мы будем прежде всего заниматься вопросами прав человека на пространстве СНГ, чтобы суждения выносили о состоянии прав человека на пространстве Содружества выносили мы сами, все страны СНГ, а не какие-нибудь там западные структуры или структуры, наподобие Европейского суда по правам человека, который уже давным-давно утратил, по-моему, способность опираться на принципы правосудия и политизирует свои решения с каждым годом, с каждым шагом все больше", - сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и радио " Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769600174.html

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европейский суд по правам человека (еспч), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия