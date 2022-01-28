https://ria.ru/20220128/es-1770061580.html

МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию

МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию - РИА Новости, 28.01.2022

МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию

Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T19:22

2022-01-28T19:22

2022-01-28T22:22

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции

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—МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России.Как следует из заявления ведомства, это решение приняли, руководствуясь принципом взаимности и паритетности. Там напомнили, что ЕС регулярно принимает решения, ограничивающие в правах россиян и российские организации, основанием для чего выступают бездоказательные обвинения.В список также попали представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.МИД проинформировал европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России."Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников", — написали в ведомстве.Министерство заключило, что это стало бы важной предпосылкой для восстановления стабильности и безопасности в евроатлантическом пространстве.

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770061168.html

https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html

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россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции