https://ria.ru/20220128/es-1770061580.html
МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию
МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию - РИА Новости, 28.01.2022
МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию
Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T19:22
2022-01-28T19:22
2022-01-28T22:22
россия
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
—МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил МИД России.Как следует из заявления ведомства, это решение приняли, руководствуясь принципом взаимности и паритетности. Там напомнили, что ЕС регулярно принимает решения, ограничивающие в правах россиян и российские организации, основанием для чего выступают бездоказательные обвинения.В список также попали представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.МИД проинформировал европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России."Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников", — написали в ведомстве.Министерство заключило, что это стало бы важной предпосылкой для восстановления стабильности и безопасности в евроатлантическом пространстве.
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770061168.html
https://ria.ru/20220128/sanktsii-1770050878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_603:327:2898:2048_1920x0_80_0_0_f8f65234406976c1f70fa480e0772040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции
19:22 28.01.2022 (обновлено: 22:22 28.01.2022)
МИД запретил некоторым политикам из Евросоюза въезд в Россию
Россия запретила въезд руководителям ряда европейских ЧВК и некоторым политикам из ЕС
—МОСКВА, 28 янв — РИА Новости.
Москва расширила список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщил
МИД России.
Как следует из заявления ведомства, это решение приняли, руководствуясь принципом взаимности и паритетности. Там напомнили, что ЕС регулярно принимает решения, ограничивающие в правах россиян и российские организации, основанием для чего выступают бездоказательные обвинения.
"Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают", — говорится в тексте.
В список также попали представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран — членов ЕС, несущих персональную ответственность за продвижение антироссийской политики и "насаждение" мер, ущемляющих законные права русскоязычных жителей и СМИ.
МИД проинформировал европейскую сторону об этом шаге, направив соответствующую ноту в представительство ЕС в России.
"Предлагаем Брюсселю прислушаться к все более активно звучащим голосам здравомыслящих европейцев, призывающих отказаться от подрывающей международное право и заведомо тупиковой санкционной политики в отношении России и ее союзников", — написали в ведомстве.
Министерство заключило, что это стало бы важной предпосылкой для восстановления стабильности и безопасности в евроатлантическом пространстве.