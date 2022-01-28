https://ria.ru/20220128/energetika-1770019370.html

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 28.01.2022

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T16:25

2022-01-28T16:25

2022-01-28T16:31

владимир путин

франция

эммануэль макрон

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты России и Франции условились оставаться в тесном контакте.

https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html

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владимир путин, франция, эммануэль макрон, цены на нефть, россия