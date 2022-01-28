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Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 28.01.2022
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T16:25
2022-01-28T16:25
2022-01-28T16:31
владимир путин
франция
эммануэль макрон
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты России и Франции условились оставаться в тесном контакте.
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владимир путин, франция, эммануэль макрон, цены на нефть, россия
16:25 28.01.2022 (обновлено: 16:31 28.01.2022)
Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики
Президенты Путин и Макрон обсудили сотрудничество в сфере атомной энергетики