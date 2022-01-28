13:35 28.01.2022 (обновлено: 13:53 28.01.2022)
Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит экспорта в Китай
Президент Лукашенко пригрозил перекрыть транзит литовского экспорта в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, Минск будет рассматривать переориентацию своих грузов в российские порты и запрет литовского экспорта по своей территории.
"Разве это нормально, что Литва … войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете? Вы же просто к войне ведете – сначала экономической, завтра – горячей… Вас же собственный народ не поддержит, вы же угробите портовое хозяйство… Вот договоримся сейчас с Россией, … мы будем грузить все – и белорусские, и российские грузы – в российских портах", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
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"Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь – забудете эту дорогу. Договоримся с Россией – и по другим дорогам не попадете. Зачем вы это делаете? Пока еще безумство контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что в белорусско-литовской экономической войне Литва точно не будет победителем.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В США также выражали обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы.
В середине месяца президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис представил ему план снижения напряженности в отношениях с Китаем, а тот в свою очередь рассказал, что этот план заключается в сборе доказательств нарушения Пекином торговых соглашений и их предоставлении европейским институтам и ВТО.
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