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Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит экспорта в Китай
Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит экспорта в Китай - РИА Новости, 28.01.2022
Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит экспорта в Китай
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, Минск будет... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:35
2022-01-28T13:53
в мире
литва
белоруссия
китай
александр лукашенко
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, Минск будет рассматривать переориентацию своих грузов в российские порты и запрет литовского экспорта по своей территории."Разве это нормально, что Литва … войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете? Вы же просто к войне ведете – сначала экономической, завтра – горячей… Вас же собственный народ не поддержит, вы же угробите портовое хозяйство… Вот договоримся сейчас с Россией, … мы будем грузить все – и белорусские, и российские грузы – в российских портах", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь – забудете эту дорогу. Договоримся с Россией – и по другим дорогам не попадете. Зачем вы это делаете? Пока еще безумство контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что в белорусско-литовской экономической войне Литва точно не будет победителем.Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В США также выражали обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы.В середине месяца президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис представил ему план снижения напряженности в отношениях с Китаем, а тот в свою очередь рассказал, что этот план заключается в сборе доказательств нарушения Пекином торговых соглашений и их предоставлении европейским институтам и ВТО.
https://ria.ru/20220113/kitay-1767611963.html
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в мире, литва, белоруссия, китай, александр лукашенко
13:35 28.01.2022 (обновлено: 13:53 28.01.2022)
 
Лукашенко пригрозил Литве перекрыть транзит экспорта в Китай

Президент Лукашенко пригрозил перекрыть транзит литовского экспорта в Китай

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 28 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, Минск будет рассматривать переориентацию своих грузов в российские порты и запрет литовского экспорта по своей территории.
"Разве это нормально, что Литва … войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете? Вы же просто к войне ведете – сначала экономической, завтра – горячей… Вас же собственный народ не поддержит, вы же угробите портовое хозяйство… Вот договоримся сейчас с Россией, … мы будем грузить все – и белорусские, и российские грузы – в российских портах", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 10:31
Глава МИД Литвы призвал Евросоюз дать отпор Китаю
"Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь – забудете эту дорогу. Договоримся с Россией – и по другим дорогам не попадете. Зачем вы это делаете? Пока еще безумство контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству", - добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что в белорусско-литовской экономической войне Литва точно не будет победителем.
Отношения Литвы и Китая обострились после того, как в Вильнюсе было открыто официальное представительство Тайваня. В связи с этим МИД Китая выразил Литве протест. Позже Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. В США также выражали обеспокоенность сообщениями о том, что таможенные власти КНР не допускают в страны литовские товары или товары с литовскими компонентами, а также отвергают заявки на импорт от Литвы.
В середине месяца президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис представил ему план снижения напряженности в отношениях с Китаем, а тот в свою очередь рассказал, что этот план заключается в сборе доказательств нарушения Пекином торговых соглашений и их предоставлении европейским институтам и ВТО.
Празднование 72-й годовщины образования Китайской Народной Республики в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря 2021, 08:00
Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции
 
В миреЛитваБелоруссияКитайАлександр Лукашенко
 
 
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