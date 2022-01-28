https://ria.ru/20220128/dtp-1769986422.html

В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей

В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей - РИА Новости, 28.01.2022

В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей

Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Москве снизилось более чем на 20%, сообщили в Telegram столичной ГИБДД. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T14:23

2022-01-28T14:23

2022-01-28T14:23

происшествия

москва

управление гибдд по г. москве

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Москве снизилось более чем на 20%, сообщили в Telegram столичной ГИБДД."По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% – 60 человек. Раненых - на 3,6%, 563 человека", - говорится в сообщении ведомства.В целом отмечается снижение аварийности с участием пьяных автомобилистов на 5% - 444 ДТП.Как уточнили в пресс-службе, в 2021 году сотрудники ДПС пресекли более 25 тысяч случаев управления авто в пьяном виде, около половины водителей от прохождения медосвидетельствования отказались."В прошедшем году сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220112/dtp-1767479729.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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