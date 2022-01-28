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В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей
В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей - РИА Новости, 28.01.2022
В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей
Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Москве снизилось более чем на 20%, сообщили в Telegram столичной ГИБДД. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T14:23
2022-01-28T14:23
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Москве снизилось более чем на 20%, сообщили в Telegram столичной ГИБДД."По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% – 60 человек. Раненых - на 3,6%, 563 человека", - говорится в сообщении ведомства.В целом отмечается снижение аварийности с участием пьяных автомобилистов на 5% - 444 ДТП.Как уточнили в пресс-службе, в 2021 году сотрудники ДПС пресекли более 25 тысяч случаев управления авто в пьяном виде, около половины водителей от прохождения медосвидетельствования отказались."В прошедшем году сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, москва, управление гибдд по г. москве
14:23 28.01.2022
 
В Москве снизилось число погибших из-за пьяных водителей

Количество смертей из-за пьяных водителей в Москве за год снизилось на 20%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей в 2021 году в Москве снизилось более чем на 20%, сообщили в Telegram столичной ГИБДД.
"По итогам года число погибших в ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось более чем на 20% – 60 человек. Раненых - на 3,6%, 563 человека", - говорится в сообщении ведомства.
В целом отмечается снижение аварийности с участием пьяных автомобилистов на 5% - 444 ДТП.
Как уточнили в пресс-службе, в 2021 году сотрудники ДПС пресекли более 25 тысяч случаев управления авто в пьяном виде, около половины водителей от прохождения медосвидетельствования отказались.
"В прошедшем году сотрудниками Госавтоинспекции проведено более 200 целенаправленных профилактических рейдов", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияМоскваУправление ГИБДД по г. Москве
 
 
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