https://ria.ru/20220128/dtp-1769978955.html
На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком
На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком - РИА Новости, 28.01.2022
На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком
Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погибли мужчина и младенец из легкового автомобиля, еще три пассажира, двое из... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T13:52
2022-01-28T13:52
2022-01-28T13:52
происшествия
дтп
челябинская область
свердловская область
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1920x0_80_0_0_16d0ecaf889382d7359aa0b02f3ad29a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погибли мужчина и младенец из легкового автомобиля, еще три пассажира, двое из которых дети, получили травмы, сообщает управление ГИБДД по региону."В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли водитель и младенец, которые находились в легковом авто, еще три пассажира этого же автомобиля, двое из которых дети, получили травмы", - говорится в сообщении.ДТП произошло в пятницу около 7.30 (5.30 мск) на 315-м километре автодороги "Пермь - Екатеринбург". По предварительным данным, водитель автомобиля такси Chevrolet по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ.В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте ДТП. В больницу госпитализировали пассажиров легкового автомобиля - 22-летнюю женщину и троих ее детей: одномесячного и девятилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку. Уже в больнице самый младший ребенок скончался. Сейчас женщина и пятилетняя девочка в реанимации, старший мальчик в травматологии.Сотрудники ГИБДД установили, что 49-летний водитель автомобиля Chevrolet имел стаж вождения автомобилем семь лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза. Подрабатывал в такси, и эту женщину с детьми он повез как таксист в Челябинскую область, уточняет автоинспекция.
https://ria.ru/20220128/dtp-1769910109.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dtp-1769803604.html
челябинская область
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_54ed7c374e7631b7bbf62bfd227574e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, челябинская область, свердловская область, авто, россия
На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком
Мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погибли мужчина и младенец из легкового автомобиля, еще три пассажира, двое из которых дети, получили травмы, сообщает управление ГИБДД по региону.
"В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли водитель и младенец, которые находились в легковом авто, еще три пассажира этого же автомобиля, двое из которых дети, получили травмы", - говорится в сообщении.
ДТП произошло в пятницу около 7.30 (5.30 мск) на 315-м километре автодороги "Пермь - Екатеринбург". По предварительным данным, водитель автомобиля такси Chevrolet по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ.
В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте ДТП. В больницу госпитализировали пассажиров легкового автомобиля - 22-летнюю женщину и троих ее детей: одномесячного и девятилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку. Уже в больнице самый младший ребенок скончался. Сейчас женщина и пятилетняя девочка в реанимации, старший мальчик в травматологии.
Сотрудники ГИБДД установили, что 49-летний водитель автомобиля Chevrolet имел стаж вождения автомобилем семь лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза. Подрабатывал в такси, и эту женщину с детьми он повез как таксист в Челябинскую область
, уточняет автоинспекция.