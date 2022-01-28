https://ria.ru/20220128/dtp-1769978955.html

На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком

На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком - РИА Новости, 28.01.2022

На Урале мужчина и младенец погибли в ДТП с такси и грузовиком

Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погибли мужчина и младенец из легкового автомобиля, еще три пассажира, двое из... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T13:52

2022-01-28T13:52

2022-01-28T13:52

происшествия

дтп

челябинская область

свердловская область

авто

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 янв - РИА Новости. Автомобиль такси столкнулся с грузовиком на трассе в Свердловской области, погибли мужчина и младенец из легкового автомобиля, еще три пассажира, двое из которых дети, получили травмы, сообщает управление ГИБДД по региону."В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей погибли водитель и младенец, которые находились в легковом авто, еще три пассажира этого же автомобиля, двое из которых дети, получили травмы", - говорится в сообщении.ДТП произошло в пятницу около 7.30 (5.30 мск) на 315-м километре автодороги "Пермь - Екатеринбург". По предварительным данным, водитель автомобиля такси Chevrolet по неустановленной причине допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ.В результате происшествия водитель автомобиля Chevrolet погиб на месте ДТП. В больницу госпитализировали пассажиров легкового автомобиля - 22-летнюю женщину и троих ее детей: одномесячного и девятилетнего мальчиков, пятилетнюю девочку. Уже в больнице самый младший ребенок скончался. Сейчас женщина и пятилетняя девочка в реанимации, старший мальчик в травматологии.Сотрудники ГИБДД установили, что 49-летний водитель автомобиля Chevrolet имел стаж вождения автомобилем семь лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза. Подрабатывал в такси, и эту женщину с детьми он повез как таксист в Челябинскую область, уточняет автоинспекция.

https://ria.ru/20220128/dtp-1769910109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220127/dtp-1769803604.html

челябинская область

свердловская область

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происшествия, дтп, челябинская область, свердловская область, авто, россия