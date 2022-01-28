https://ria.ru/20220128/dtp-1769910109.html
В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 28.01.2022
В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Семь человек получили травмы в пятницу при столкновении двух автобусов в центре Красноярска, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T09:27
2022-01-28T09:27
2022-01-28T10:00
происшествия
красноярск
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КЕМЕРОВО, 28 янв – РИА Новости. Семь человек получили травмы в пятницу при столкновении двух автобусов в центре Красноярска, сообщает прокуратура региона."В районе 11 утра (07.00 мск) водитель автобуса № 43 стоял на остановке, высаживал пассажиров. В него въехал водитель автобуса № 63. Пострадавших семь, водитель автобуса №63, кондуктор из №43 и пять пассажиров из №63", – говорится в релизе.Всех пострадавших увезли в травмпункт. Обоим водителям проведены медицинские освидетельствования - они трезвые.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, ДТП произошло на улице Карла Маркса. Всего в двух автобусах находились 150 человек - полные салоны.
https://ria.ru/20220126/dtp-1769625377.html
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происшествия, красноярск
09:27 28.01.2022 (обновлено: 10:00 28.01.2022)
В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Красноярске
КЕМЕРОВО, 28 янв – РИА Новости.
Семь человек получили травмы в пятницу при столкновении двух автобусов в центре Красноярска, сообщает прокуратура
региона.
"В районе 11 утра (07.00 мск) водитель автобуса № 43 стоял на остановке, высаживал пассажиров. В него въехал водитель автобуса № 63. Пострадавших семь, водитель автобуса №63, кондуктор из №43 и пять пассажиров из №63", – говорится в релизе.
Всех пострадавших увезли в травмпункт. Обоим водителям проведены медицинские освидетельствования - они трезвые.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, ДТП произошло на улице Карла Маркса. Всего в двух автобусах находились 150 человек - полные салоны.