https://ria.ru/20220128/dtp-1769910109.html

В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами - РИА Новости, 28.01.2022

В Красноярске семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами

Семь человек получили травмы в пятницу при столкновении двух автобусов в центре Красноярска, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T09:27

2022-01-28T09:27

2022-01-28T10:00

происшествия

красноярск

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КЕМЕРОВО, 28 янв – РИА Новости. Семь человек получили травмы в пятницу при столкновении двух автобусов в центре Красноярска, сообщает прокуратура региона."В районе 11 утра (07.00 мск) водитель автобуса № 43 стоял на остановке, высаживал пассажиров. В него въехал водитель автобуса № 63. Пострадавших семь, водитель автобуса №63, кондуктор из №43 и пять пассажиров из №63", – говорится в релизе.Всех пострадавших увезли в травмпункт. Обоим водителям проведены медицинские освидетельствования - они трезвые.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, ДТП произошло на улице Карла Маркса. Всего в двух автобусах находились 150 человек - полные салоны.

https://ria.ru/20220126/dtp-1769625377.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск