Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220128/donbass-1770070904.html
ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс - РИА Новости, 28.01.2022
ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T20:28
2022-01-28T20:28
в мире
киев
оон
нато
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728534_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_b49b27f4ee24ac5528f945e2f963c35d.jpg
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В районах населённых пунктов Золотое (спорный населенный пункт – ред.) и Новотошковское (подконтрольный Киеву – ред.) нашими наблюдателями зафиксировано прибытие съёмочных групп телеканалов "ICTV" и "1+1", в сопровождении офицеров 72-го Центра психологических операций (ВС Украины – ред.)", - заявил Филипоненко.По его словам, для дискредитации Народной милиции ЛНР украинские силовики запланировали ряд провокаций, направленных на обострение ситуации на линии соприкосновения и демонстрацию нежелания республики мирно разрешить конфликт.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220128/donbass-1770033226.html
https://ria.ru/20220127/lnr-1769765997.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728534_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_29d4885fe7448c99434f8909e3454d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, оон, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
20:28 28.01.2022
 
ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

Народная милиция ЛНР: опасаемся провокаций во время визита украинских журналистов в ДНР

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"В районах населённых пунктов Золотое (спорный населенный пункт – ред.) и Новотошковское (подконтрольный Киеву – ред.) нашими наблюдателями зафиксировано прибытие съёмочных групп телеканалов "ICTV" и "1+1", в сопровождении офицеров 72-го Центра психологических операций (ВС Украины – ред.)", - заявил Филипоненко.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
17:11
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
По его словам, для дискредитации Народной милиции ЛНР украинские силовики запланировали ряд провокаций, направленных на обострение ситуации на линии соприкосновения и демонстрацию нежелания республики мирно разрешить конфликт.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 12:42
В ЛНР сообщили о присутствии в Донбассе американских наемников
 
В миреКиевООННАТОВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе
00:00На Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном море
23:56Зеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"
23:54Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во Врбетице
23:47ЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в Россию
23:32В США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИ
23:22В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войну
23:17Росстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 год
22:59В Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожаре
22:57МИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в Мюнхене
22:48ЕС готовит ответ на возможные российские санкции
22:42Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 году
22:40В ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в Донбассе
22:36Нацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал вину
22:35В США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на Украине
22:30В Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в Европу
22:29США не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава Пентагона
22:25Глеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуру
22:17Экс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщиной
22:16Президент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили
Лента новостейМолния
На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводеНа Украине заявили о задержании пограничниками России рыбаков в Черном мореЗеленский обсудил с Макроном возобновление "нормандского формата"Чешские СМИ заявили, что нашли нового фигуранта дела о взрывах во ВрбетицеЕС ответит на расширение списка лиц, которым запрещен въезд в РоссиюВ США считают Германию "ненадежным партнером" из-за Украины, сообщили СМИВ Пентагоне заявили, что ситуация на Украине напоминает холодную войнуРосстат посчитал смертность от COVID-19 за 2021 годВ Саратове осудили мужчину за гибель детей при пожареМИД Германии подтвердил высылку сотрудника генконсульства России в МюнхенеЕС готовит ответ на возможные российские санкцииРосстат опубликовал данные о естественной убыли населения в 2021 годуВ ЛНР обеспокоены активизацией националистов, готовых воевать в ДонбассеНацгвардеец, подозреваемый в расстреле сослуживцев в Днепре, признал винуВ США заявили, что не будут участвовать в боевых операциях на УкраинеВ Пентагоне сообщили о готовности войск к переброске в ЕвропуСША не считают конфликт на Украине неизбежным, заявил глава ПентагонаГлеб Панфилов получил "Золотого орла" за лучшую режиссуруЭкс-глава Нацгвардии считает, что стрельба в Днепре не связана с дедовщинойПрезидент Грузии назвала причину нежелания помиловать Саакашвили