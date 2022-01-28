https://ria.ru/20220128/donbass-1770070904.html

ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс - РИА Новости, 28.01.2022

ЛНР опасается провокаций во время визита украинских журналистов в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву... РИА Новости, 28.01.2022

2022-01-28T20:28

2022-01-28T20:28

2022-01-28T20:28

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ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций во время визита украинских журналистов на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил в пятницу на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко."В районах населённых пунктов Золотое (спорный населенный пункт – ред.) и Новотошковское (подконтрольный Киеву – ред.) нашими наблюдателями зафиксировано прибытие съёмочных групп телеканалов "ICTV" и "1+1", в сопровождении офицеров 72-го Центра психологических операций (ВС Украины – ред.)", - заявил Филипоненко.По его словам, для дискредитации Народной милиции ЛНР украинские силовики запланировали ряд провокаций, направленных на обострение ситуации на линии соприкосновения и демонстрацию нежелания республики мирно разрешить конфликт.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220128/donbass-1770033226.html

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в мире, киев, оон, нато, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия