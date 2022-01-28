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ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики заминировали дороги общего пользования и территории около населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:11
2022-01-28T19:13
в мире
киев
оон
москва
вооруженные силы украины
обсе
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики заминировали дороги общего пользования и территории около населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Луганск неоднократно обвинял ВСУ в минировании дорог для создания препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."Несмотря на угрозу жизни мирному населению и своим военнослужащим, командование карательной операции, прибегая к различным ухищрениям, продолжает установку минных заграждений вблизи населенных пунктов и дорог общего пользования", — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он добавил, что украинское командование поручило под видом разминирования проверить целостности минных полей и установить дополнительные минно-взрывные заграждения."Так, командир 2-го батальона 79-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) не пропустил представителей британо-американской гуманитарной организации HALO Trust для проведения работ по разминированию в районе населенного пункта Камышное, несмотря на предоставленный им мандат со стороны украинского правительства на беспрепятственное перемещение в зоне операции объединенных сил", — отметил Филипоненко.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html
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в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
17:11 28.01.2022 (обновлено: 19:13 28.01.2022)
 
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе

ЛНР обвинила ВС Украины в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyИнструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики заминировали дороги общего пользования и территории около населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Луганск неоднократно обвинял ВСУ в минировании дорог для создания препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Флаги государств-участников перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
14:32
В НАТО предложили "оттаскать Украину за уши", сообщили СМИ
"Несмотря на угрозу жизни мирному населению и своим военнослужащим, командование карательной операции, прибегая к различным ухищрениям, продолжает установку минных заграждений вблизи населенных пунктов и дорог общего пользования", — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Он добавил, что украинское командование поручило под видом разминирования проверить целостности минных полей и установить дополнительные минно-взрывные заграждения.
"Так, командир 2-го батальона 79-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) не пропустил представителей британо-американской гуманитарной организации HALO Trust для проведения работ по разминированию в районе населенного пункта Камышное, несмотря на предоставленный им мандат со стороны украинского правительства на беспрепятственное перемещение в зоне операции объединенных сил", — отметил Филипоненко.
Украинские военнослужащие разгружают поставленное Великобританией противотанковое оружие в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
08:00
"Маски сброшены": Вашингтон снабдил Украину новым наступательным оружием
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Вчера, 17:07
На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион
 
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