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ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 28.01.2022
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики заминировали дороги общего пользования и территории около населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции... РИА Новости, 28.01.2022
2022-01-28T17:11
2022-01-28T17:11
2022-01-28T19:13
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ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Украинские силовики заминировали дороги общего пользования и территории около населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Луганск неоднократно обвинял ВСУ в минировании дорог для создания препятствий наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ."Несмотря на угрозу жизни мирному населению и своим военнослужащим, командование карательной операции, прибегая к различным ухищрениям, продолжает установку минных заграждений вблизи населенных пунктов и дорог общего пользования", — заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Он добавил, что украинское командование поручило под видом разминирования проверить целостности минных полей и установить дополнительные минно-взрывные заграждения."Так, командир 2-го батальона 79-й бригады (ВСУ. — Прим. ред.) не пропустил представителей британо-американской гуманитарной организации HALO Trust для проведения работ по разминированию в районе населенного пункта Камышное, несмотря на предоставленный им мандат со стороны украинского правительства на беспрепятственное перемещение в зоне операции объединенных сил", — отметил Филипоненко.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220128/ukraina-1769988671.html
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в мире, киев, оон, москва, вооруженные силы украины, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
17:11 28.01.2022 (обновлено: 19:13 28.01.2022)
ЛНР обвинила ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе
ЛНР обвинила ВС Украины в минировании дорог у линии соприкосновения в Донбассе